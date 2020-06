Necesita un aparato para volver a escuchar y la obra social no le responde hace dos años

Martina Tapia tiene 16 años de edad y desde los tres años utiliza un implante coclear ya que nació sorda. Hace dos años se le rompió una parte del implante, pero la obra social Parque Salud no le responde la solicitud.

(Cosquín) – Martina Avril Tapia tiene 16 años de edad, nació sorda y desde los tres años tiene un implante coclear para poder escuchar y hablar. Pero hace dos años se la rompió una parte de este implante y su mamá reclama que la obra social Parque Salud no le respondió nunca el pedido. Martina grabó un video para difundir su caso y que la obra social les de la solución.

Mirta Franzoi, mamá de Martina, explicó a Centediario: «Nació sorda y a los tres años le realizaron un implante coclear, la única posibilidad que ella tenía para escuchar, porque con los audífonos no tenía buenos resultados. Ella lleva un aparato dentro de su oído y otro externo para que ingrese el sonido, el problema es que hace dos años a Marti se le rompió el aparato externo».

«Ella tiene el certificado de discapacidad, presentamos toda la documentación para que la obra social Parque Salud se lo cubra, que debería cubrirlo porque eso pasa por la Super Intendencia de Salud. Presenté todo en noviembre de 2018, hice un seguimiento día por día, pero no me respondían nada. Todo esto durante el año 2019 y ahora lo que va del 2020 sumado a la cuarentena peor. Hace dos años que venimos luchando para que la obra social lo cubra», continuó Mirta.

A su vez, expresó: «A todo esto Marti esta sorda, va a una escuela común, está en quinto año del secundario y asistía a las clases sin poder escuchar, con todo el esfuerzo que eso le demanda porque no habla con lenguaje de señas ya que escucha y habla como nosotros con el aparato». Y comentó: «Pensamos que la única manera era viralizar el vídeo de ella que surgió de ella hacerlo. Hemos etiquetado a la obra social y esta mañana me encontré con que me bloqueó».

Por último, insistió: «Necesitamos que me den un respuesta porque Martina necesita eso para cuando vuelvan las clases y ademas para su vida diaria».