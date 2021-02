Nuevamente utilizaron un inhibidor de alarma para robar pertenencias del interior de un auto

Ocurrió el lunes al mediodía sobre calle Avenida Sa Martin casi esquina Irigoyen. Los delincuentes se robaron la cartera y el celular de la dueña del auto. Advierten que hay más de 10 denuncias de este tipo de robos por día.

(Villa Carlos Paz) – Los robos con inhibidor de alarma se volvieron frecuentes en Carlos Paz. En este caso, una vecina fue víctima de esa modalidad de robo cuando dejó su auto estacionado en Avenida San Martin, sobre colectora, casi esquina Irigoyen. Las cámaras de seguridad de la estación de servicio AXION muestran el momento en el cual un delincuente abre la puerta del auto y luego escapan en un auto blanco.

En diálogo con Centediario, la damnificada, relató: «El robo fue cerca de las 14 horas, me bajé del auto, caminé 30 metros y me estacionaron un auto adelante, otro atrás y me inhibieron la alarma; me sacaron la cartera con todo lo que tenía adentro como los lentes y aparte el celular».

Respecto a la respuesta de la policía, comentó que acudieron al lugar luego del hecho, presentó la denuncia y le comentaron que hay más de 10 denuncias de este tipo por día. La vecina agradeció a los empleados de la estación de servicio por proporcionarle las imágenes, para saber bien como fue el robo.