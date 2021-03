Numerosos vehículos en la caravana pidiendo verdad y justicia a seis años del femicidio de Andrea

La manifestación se realizó este domingo por la tarde por las calles de la ciudad. La caravana finalizó en la base del Cerro de la Cruz con una bandera que ilustraba la mirada de Andrea.

(Villa Carlos Paz) – El pasado 11 de marzo se cumplieron seis años del femicidio de Andrea Castana. Este domingo, amigos, familiares y vecinos se unieron pidiendo justicia a través de una caravana por la ciudad. Recorrieron desde la costanera hasta el centro, llegando a la base del Cerro de la Cruz. En ese lugar, significativo, estaba colgada una bandera que ilustraba la mirada de Andrea Castana. Como cada año, sus amigas Nadia Corzo y Macarena López Salvans, fueron las encargadas de decir unas palabras.

Al hablar sobre el femicidio de Andrea recordaron que el asesino esta libre. «Hace seis años del femicidio de Andrea y no hay nada, los familiares y amigos de Andrea no estamos pidiendo un favor, estamos exigiendo a todos los que forman parte de esta justicia que hagan su trabajo, que encuentren a la persona que hizo todo esto; es su obligación para con toda la sociedad», expresaron.

Entre lágrimas, afirmaron: «Son seis años muy largos, muy duros, estamos todos cansados, muy hartos, pero vamos a seguir empujando este carro hasta el día que se haga justicia». Y agregaron: «Solo con la verdad vamos a poder seguir adelante con nuestra vidas».

Por su parte, Luis Castana, padre de Andrea, aseguró: «Creo que va a ser el último, estoy seguro; a pesar de todas la mentiras que hubo al principio, desde aquel episodio en fiscalía hubo un cambio. Hay avances en la justicia y avances buenos, es cuestión de tiempo.». Respecto a la convocatoria, destacó:» Muchos autos, mucha gente. Estoy seguro que será la última marcha«.

La bandera en la cual se centró la convocatoria final de la caravana, tenia parte del rostro de Andrea, centrada en su mirada. La pintura estuvo a cargo del artista local, Fernando Brozincevic, quien comentó: «Fue algo que todavía no caigo, tuve esa tela toda una semana trabajando. Me concentré en la mirada y en el pedido de justicia. Esto ya lleva mucho tiempo y cuando me lo propusieron acepte«.