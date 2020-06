Oficialismo aconsejó a los ciudadanos que no paguen el recambio de medidores que pretende realizar la COOPI

Desde el bloque de Carlos Paz Unido destacaron que la prestataria no está autorizada a hacerlo bajo ninguna circunstancia. Presentaron un proyecto de resolución para que la Cooperativa se abstenga de cometer una irregularidad

(Villa Carlos Paz) – En las últimas semanas, vecinos denunciaron haber sido intimados por la Cooperativa Integral, con el fin de realizar un recambio del medidor de agua, el que tiene un alto costo. La situación generó una polémica importante y en ese sentido, desde el bloque oficialista aseguraron que la prestataria no tiene ningún tipo de autorización para llevar a cabo una medida de este tipo y presentaron un proyecto de resolución, con el fin de que la Coopi se abstenga de llevarlo adelante.

“Cuando nos enteramos de esta irregularidad de la Cooperativa, presentamos esta resolución, que en su primer artículo, manifestamos que se abstenga la prestataria de cambiar cualquier tipo de medidor, de cobrar cualquier dinero, que nos manden las nominas de las personas a las que le hicieron el recambio. Habló como si ya estaría aprobada, porque el bloque de Carlos Paz Unido tiene los votos para hacerlo, y lo vamos a realizar sobre tablas porque es una situación urgente. También notificamos al Defensor del Pueblo y al ERSEP”, señaló el concejal de Carlos Paz Unido Sebastián Guruceta.

Entre las consideraciones de la resolución, explicitó: “Es un modus operandi de la Cooperativa, al que ya nos tiene acostumbrado. Desde el momento que ejecutó obras que no estaban autorizadas y luego se las quiso cobrar al municipio, 8 millones de pesos que retuvo de manera ilegitima del rubro obras; hizo de manera irregular las obras de gas y que hoy estamos haciendo la verificación; las cloacas se cobraron y no se hicieron; cobra la capitalización de manera ilegitima, desconociendo la tarifa establecida por el Concejo, es decir siempre realiza acciones sin ningún tipo de autorización de parte del Ejecutivo municipal y desconoce al Concejo de Representantes”.

Destacó que la última acción “ilegitima que llevó a cabo la Cooperativa, violentando la Carta Orgánica y el modo natural de lo que es una atribución del Concejo, fue un convenio celebrado con Villa Parque San Miguel, donde no solo toma el servicio de agua, que es una facultad natural del municipio, sino también, están autorizados para percibir tarifa, otra irregularidad. Por eso ante esta situación donde el usuario se ve afectado en su legítimo derecho de saber por qué se les cambio el medidor, presentamos el proyecto. Estamos pasando por una situación particular de pandemia, y aprovechan esta situación para hacer ilegalmente este recambio”.

Ante el avance de la Cooperativa con determinadas acciones, dijo: “Lamentablemente tienen una cobertura política y hay que ser claro en esto, y sacar las caretas a cada uno de los movimientos políticos que existen en Carlos Paz. En el marco del convenio que celebró la Cooperativa con Villa Parque San Miguel, los concejales payasezcamente se levantaron de la Sesión, y ellos son quienes representan a los ex candidatos como Iosa, Felpeto, Gispert, Serna y la ex candidata Caserio. Si no tuvieran el manto de esta cobertura política, esta gente ya no estaría más en la concesión de este servicio y siguen con estas arbitrariedades, que hoy afectan al vecino. Aglunos usuarios fueron a la Cooperativa, encima les dijeron un monto determinado y luego les llegó otro mayor, y ahora en un comunicado expresaron que no lo hacen de manera intempestiva, sino que lo notifican, o sea que trasladan la responsabilidad al vecino, como si este les da el visto bueno”.

Aconsejó rotundamente que ante dicha situación, “el ciudadano no pague y que recurra al Defensor del Pueblo, que es el órgano natural para dirimir la problemática. No se debe pagar, ya que después es muy difícil recuperar el dinero. No están autorizados a cobrar nada de esto, porque la Municipalidad no dio la autorización para hacerlo. Este recambio lo intentaron hacer en el 2017 y se frenó y ahora vuelven a hacerlo”.