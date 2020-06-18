Ordenan indemnizar a un futbolista que fue agredido durante un partido de Fútbol

También fue condenado el club propietario del estadio. La sentencia puntualiza que la falta de ánimo de lucro no exime a la liga de la responsabilidad civil por el daño sufrido por el damnificado.

(Bell Ville) - El Juzgado en lo Civil y Comercial de Bell Ville condenó a la Asociación Mutual y Biblioteca Firpo y a la Liga Bellvillense de Fútbol a pagarle una indemnización de 52.806,20 pesos, más intereses, a un futbolista que fue agredido durante un partido de la primera división local por un espectador que ingresó en el campo de juego.

El hecho ocurrió en octubre del año 2008, en la localidad de San Marcos Sud, durante un partido disputado entre el equipo local, la Asociación Mutual y Biblioteca Firpo, y el club River Plate de Bell Ville. El damnificado era jugador del equipo visitante y fue agredido en el rostro por un espectador, cuando el partido estaba suspendido por disposición del árbitro como consecuencia de las trifulcas entre los jugadores de ambas instituciones.

El golpe de puño en el rostro que le propinó el simpatizante del equipo local que ingresó indebidamente a la cancha le provocó fractura de huesos propios nasales y pérdida del olfato que determinaron una incapacidad parcial y permanente del 3%.