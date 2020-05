Padel Pro lanzó una nueva alternativa para generar recursos ante la crisis por Covid-19

La situación por la cual atraviesa el país por la pandemia Covid-19 y el cierre de negocios, ha generado que muchos de ellos estén atravesando por distintas dificultades y problemas económicos.

(Villa Carlos Paz) – Tal es el caso de los propietarios del Complejo Padel Pro, quienes han buscado una alternativa diferente para intentar paliar la situación hasta tanto todo vuelva a la normalidad.

Han organizado entre sus clientes un sorteo a través de redes sociales, en donde los jugadores´ realicen un depósito de dinero en una cuenta bancaria y los mismos serán retribuidos con diferentes opciones.

El objetivo es recaudar fondos para poder afrontar los gastos fijos, panorama complicado que se les ha presentado desde el pasado 10 de marzo.

“Es una venta a futuro de turnos o lo que prefiera el cliente, hemos buscado esta forma para solventar pago de empleados, alquileres y luz que a nosotros nos ha bajado porque hace más de 55 días que no trabajamos”, explicó Eugenio Pérez propietario de Padel Pro .

“No nos entra un peso, no recibimos ninguna ayuda. Para el apoyo que da el municipio no podemos acceder porque no tenemos personería jurídica y tampoco hemos podido aplicar en los préstamos para autónomos y por eso decidimos organizar esta colaboración de clientes en donde se les va a devolver la misma plata que pusieron en turnos o en consumiciones de bar, paleta o prenda deportiva, lo usan al 100%”.

Eugenio Pérez

Además, junto a los colegas del resto del país han realizado un pedido formal para que puedan volver a abrir los complejos deportivos lo antes posible; “Estamos pechando muy fuerte con la Unión de Clubes de Padel de Argentina y a su vez, con todo los clubes de la provincia de Córdoba. Hicimos un protocolo que fue avalado por la Federación Argentina de Medicina del Deporte (FAMEDEP), es el primer deporte que tiene un aval médico, en donde habla sobre la importancia de poder abrir. Son pasos que sirven pero por el momento no tenemos noticias”.

Por último y en relación a la autorización de parte del COE que flexibiliza la apertura de comercios en la ciudad para este lunes, para saber si este rubro está dentro de los que pueden abrir, Pérez señaló que, “me intente comunicar con Boldrini por esta noticia no lo he podido hacer hasta el momento, pero lo que nosotros queremos hacer entender son dos cosas; Primero que el deporte es salud y que nosotros somos comercio, no un club de barrio. Que nos tengan en cuenta como comercio porque necesitamos trabajar”

¿Cómo participar?

Los interesados en participar pueden hacerlo a través de la cuenta de Eugenio José Pérez, CUIT/CUIL: 20-33172103-5 Banco: Santander, Sucursal: 270 – VILLA CARLOS PAZ – CORDOBA, Cuenta única: 270-361527/2, CBU: 0720270688000036152722. O te comunicas al 3541589127 para coordinar.

Nos envías el comprobante de la transferencia con tu NOMBRE y APELLIDO, CELULAR y MAIL y ya estás participando

El listado de premios para el sorteo que se realizará el 1 de junio es el siguiente.

5 Paletas URICH

1 Paleta VARLION

1 Paleta BULLPADEL

1 Paleta SOFTEE

1 Paleta DABBER

2 Paletas DROP SHOT

2 Paletas COMPASS

1 Paleta STEEL CUSTOM

1 Paleta SOFTEE PADEL

2 Remeras y 2 Medias COMPASS

4 Cubregrips

1 Shorts

4 pares de medias

1 Bolso M SPORT

1 Bolso SNAUWERT

1 Bolso COMPASS

1 Bolso STL CUSTOM

3 Gorras

1 Buzo

3 Conjuntos de Remera y Shorts

5 Remeras

2 Conjuntos Remeras y Short 5ta Floja

2 Gorras y 1 Buzo La Liga del Arco Padel

Remeras, Shorts y Gorras STL CUSTOM

Valor inicial del sorteo es de $1000 pesos.