Para concientizar sobre el cuidado del lago, deportistas locales unieron Bialet Massé con el playón municipal de Villa Carlos Paz

(Villa Carlos Paz) – Este sábado, los atletas locales, Santiago Gutiérrez y Magdalena Nieto, cumplieron su desafío de cruzar nadando el lago San Roque a lo largo. En 4 horas y media hicieron cerca de 14 km desde Bialet Massé hasta el Playón Municipal. El objetivo era concientizar a la sociedad sobre la importancia del lago.

Los deportistas fueron acompañados por personal del Cuerpo Especial de la Policía (CEP) y kayaks que los seguían en todo momento. «Fue una experiencia muy intensa, bastante dura la travesía para mí. En los primeros 5 km de nado tenía los brazos una piedra, así que tuve que ser remolcado varias veces», expresó Santiago.

Y destacó: «Todo el mérito es para Magui que lo remo de punta a punta, fue espectacular compartir una travesía tan fuerte como ésta«. Respecto al mensaje de concientización comentó: «Cada brazada que metes te das cuenta que es necesario cuidar este gran recurso que no está en cualquier lugar del país. Hay que cuidarlo muchísimo».

Magui y Santiago junto a familiares y amigos que los acompañaron en la travesía

Por su parte, Magui opinó: «Es un llamada de atención de buenos modos a la sociedad, que vean que si lo cuidamos podemos recuperarlo, estamos a tiempo. Queremos alertar que es un trabajo entre todos, no solo del Estado».

A su vez, recordó: «Yo crucé el lago por primera vez a los cinco años desde el Puente Negro hasta el Playón. Y cuando pasamos por ahí hoy mi papá me dijo «acabas de cruzar tu primer cruce» y el lago era transparente, yo me acuerdo perfecto, se nos veían los pies. Y me encantaría que mis hijos puedan hacerlo alguna vez».