Para el concejal Molina la Sesión Especial fue una demostración más de autoritarismo por parte del oficialismo

Todos los proyectos presentados por la oposición, menos los de la edil Natalia Lenci de la UCR, no fueron tratados y pasaron todos a Comisión

(Villa Carlos Paz) – Se concretó el pasado jueves la Sesión Especial solicitada por los concejales de la oposición Carlos Quaranta, Daniel Ribetti, Gustavo Molina y Jorge Lassaga, ya que habían presentado más de diez proyectos vinculados a la emergencia sanitaria que estamos atravesando. Lo cierto es que ninguno de esos puntos fue tratado y pasaron todos a Comisión.

En este sentido, el edil del bloque “Frente Capaz” Gustavo Molina señaló que la actitud del oficialismo en la Sesión fue “un elemento más de la negación y la falta de apertura que tiene el oficialismo del no reconocimiento de la oposición, una actitud autoritaria y que tienen a encerrarse hacia ellos mismos, considerando que los aportes que hace el sector de la oposición no es válido y ellos siempre están un paso delante de nosotros y ya lo habían pensado. Muy tediosa, larga, no se trató ninguno de los temas que propusimos como oposición y que fue una Sesión que impulsamos nosotros”.

Por otra parte, los que si se trataron fueron los proyectos de la edil Natalia Lenci, quien forma parte del mismo bloque de Molina, pero que en los últimos días demostró un importante acercamiento al oficialismo. “Lenci forma parte del equipo que está trabajando con el gobierno. El resultado de la Sesión de ayer, fue el gobierno versus la oposición. Lo del repudio hacia mí (hubo un punto presentado por el Ejecutivo que repudio dichos del concejal) fue un intento más, como lo hicieron ya en el año 2018, de embarrar la cancha y acallar voces. Hace algunos días también fui denunciado por formar parte de una organización de vecinos que salimos a atender las necesidades de la gente que estaba en una situación difícil, ese repudio es un elemento más de descalificación que utiliza el oficialismo”.

Destacó que el bloque minoritario terminó “apoyando porque hay muchas cosas que nos parecen que están bien, sería necio de nuestra parte no acordar en el espíritu de los proyectos que se trataron ayer. Venimos cuestionando el uso de las cuentas especiales y en este contexto de crisis y de debilidad que va a encarar el Ejecutivo, entregamos las herramientas para que resuelva el problema”.

Y aquí en este punto hizo una salvedad y dijo: “Pero ojo, que tenga cuidado con lo que gastan, es fácil decir vamos a usar los fondos para enfrentar los gastos que tiene el municipio, cuando siguen gastando en propaganda en grandes medios nacionales y provinciales. Donde contratan pauta publicitaria en Cadena 3, en el Lagarto Show y en La Voz del Interior; dinero de todos los carlospacenses que deben ser bien invertido. No me parece que en este contexto de pandemia, publicitar que la gente se lave las manos para que diga Carlos Paz, si ya ese mensaje está cubierto por el gobierno Nacional. Es dinero mal gastado, pero el oficialismo se sirve de esos medios para publicitar funcionarios, como fue el caso concreto de Gesteira”.