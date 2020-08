Para el Frente Capaz el primer año del gobierno municipal no cumplió con las expectativas de sus votantes

Señalaron que se “derrocharon” 200 millones de pesos más de lo recaudado. Acusan ausencia del Intendente en los asuntos de la ciudad.

(Villa Carlos Paz) – Este 1° de agosto se cumple un año desde que asumió el intendente Daniel Gómez Gesteira y en ese sentido, el Frente CAPAZ hizo un balance de la gestión, en la que plantearon diversos puntos.

“Se cumple un año del gobierno Municipal, la gran mayoría de los vecinos incluso muchos de los que votaron, consideran que no ha cumplido con las expectativas de mejorar la ciudad. Una clara incapacidad de gestión marcada por una tendencia autoritaria producto de la misma ineficiencia de conformar un proyecto creíble y satisfactorio que permita ser acompañado por una importante porción de la población”.

Para el Frente Capaz el 2019 “marcó la primera debilidad del actual gobierno, podemos decir que hubo un déficit de más del 10 por ciento de los gastos del municipio. Se derrocharon 200 millones más de lo recaudado durante ese período, por consiguiente, por primera vez desde la anterior gestión se gastó más de lo que se recaudó. Por eso cabe aclarar que en los anteriores años de la administración siempre existió un superávit”.

Señalaron que este gobierno “está cruzado por la pandemia que pone a nuestra ciudad como a otras, en situación de emergencia económica, agravada por ser turística, actividad que está totalmente inmovilizada impactando directamente en el comercio, la construcción, el esparcimiento y el entretenimiento, entre otras actividades, debilitando los ingresos económicos de nuestros contribuyentes. Esta gestión encontró en la limitación a la participación social, la respuesta a la crisis”.

En tanto que el Concejo de Representantes, “estuvo los primeros meses sin actividad y los últimos, sesionando cada 15 días sin ningún motivo que justifique esa medida. No permiten el tratamiento de ordenanzas que no provengan del oficialismo y no tratan ningún pedido de informe, imposibilitando a los ciudadanos que conozcan la situación de la administración de su propia ciudad. El departamento Ejecutivo se halla a la deriva, con un Intendente ausente, que solamente aparece en fotos esporádicas o para denunciar a vecinos que intentan ayudar”.

Hicieron referencia al servicio de transporte urbano de pasajeros, y dijeron: “Son más de 100 días sin transporte, perjudicando a la clase trabajadora, no observa ninguna reacción, ni económica, ni de gestión, el gobierno no plantea una solución posible que permita alivianar los bolsillos de comerciantes y ciudadanos en general, ni mucho menos un plan que avizore un posible futuro que enfrente la situación. Instamos al gobierno a convocar, con un carácter plural a todos los sectores económicos ya sea gastronómicos, hoteleros, comerciantes, trabajadores, entre otros, y así poder discutir medidas posibles en corto plazo y no lo hace porque no tiene qué decir”.

Por último, señalaron: “Debemos reconocer que desde la oposición no hemos podido todavía, articular una estrategia que permita acumular consenso y cambiar el camino al desastre en el que se encuentra la ciudad. Esto es responsabilidad de quienes queremos un futuro mejor para la ciudad. Es nuestra responsabilidad dejar de lado los personalismos y los intereses menores, para conformar con los actores sociales, económicos y políticos un espacio de debate donde se planteen propuesta para enfrentar la crisis. A un año de asumir el gobierno Municipal solamente hay una certeza, es que la ciudad está sin rumbo y corre grave riesgo desarticularse e ingresar en una caída difícil de remontar”.