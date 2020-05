Peluqueros de Carlos Paz alegan que se redujo la facturación ante el protocolo que se debe implementar

Hay determinados elementos que no se pueden utilizar, como el secador. Lo que antes demandaba 20 minutos, ahora se extiende a una hora

(Villa Carlos Paz) – La flexibilización del aislamiento dio la posibilidad a comercios, profesionales y a la obra privada a reactivar sus actividades este lunes 11 de mayo. Situación que generó muchas expectativas, pero hay que decir también, que hay muchos cambios y protocolos sanitarios que incorporar, para que no se propague el COVID-19. En ese marco, los peluqueros comenzaron a atender a sus clientes mediante turnos previos y respetando las medidas impuestas, que como consecuencia, reduce la atención.

“Antes, un corte de pelo llevaba 20 minutos y ahora se extiende a casi una hora aproximadamente porque si utilizamos máquina en el corte de caballero, hay que desinfectar todos los peines, la cuchilla, el lugar donde estuvo el cliente sentado, el recorrido que hizo pasando un trapo con agua y lavandina, la desinfección de las capas y tijeras. Cuando recibimos al cliente se le desinfecta los pies, le damos una bolsa para que guarde cartera, camperas y demás, para que no tenga contacto con otras personas. Si no tiene barbijo el cliente, disponemos de uno para darle”, comentó el estilista Eduardo Valentino.

Y agregó: “Nosotros llegamos de la calle con una ropa, queda en una bolsa y para estar en el salón tenemos otra, y todo se lava de acuerdo a los consejos que dieron dentro de los protocolos establecidos para comercios. Nos colocamos guantes, barbijo y antiparras para trabajar. Sumado a esto se incorporó el lavado de mano y alcohol en gel”.

Estilista Eduardo Valentino

En cuanto a la facturación dijo: “Hay servicios que no se pueden brindar, por ejemplo el uso del secador, y trae varias problemáticas porque nos limita en el trabajo, hay cerca de seis servicios que ya no podemos hacer porque no lo podemos utilizar y eso reduce la facturación. Lo otro es que no podemos tener a todo el equipo completo, porque el cliente no puede pasar por distintas manos. Se debe tener en cuenta los metros cuadrados de distancia, que limita la cantidad de profesionales que puede haber. Al tardar tanto tiempo porque un solo profesional debe estar con una sola persona, sacamos el cálculo que estamos en un 15 o 20 por ciento de facturación”.

Detalló que los costos “subieron muchísimo y a esto hay que sumarle el gasto en elementos sanitarios. Hubo un aumento en los productos de cien por ciento. Lo que propusimos es que a todos los profesionales se les habilite un buen protocolo para poder trabajar como el que presentamos, que tenía 23 páginas. Lo que propusimos es capacitar para poder flexibilizar, y esto deben hacerlo todos los rubros”.

“Hay que tener en cuenta que muchos no tienen un espacio físico y atienden en domicilio, y ellos tienen que estar capacitados para cumplir con las medidas sanitarias como corresponden como se hace en los salones”, culminó.