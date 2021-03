Periodistas que cubrían el traspaso del servicio de agua en Cuesta Blanca, expresaron su malestar por los agravios recibidos

Con la firma de varios trabajadores de prensa, el comunicado fue hecho llegar a nuestra mesa de redacción. Centediario quiere hacer llegar su solidaridad con los mismos y reclama el respeto y las garantías necesarias para el ejercicio de la noble profesión de informar.

(Villa Carlos Paz) – A continuación el texto del comunicado con las firmas de los trabajadores de prensa que cubrían el acto den la Planta Potabilizadora de Cuesta Blanca

𝗕𝗔𝗦𝗧𝗔 𝗔𝗟 𝗠𝗔𝗟𝗧𝗥𝗔𝗧𝗢 𝗔 𝗟𝗢𝗦 𝗣𝗘𝗥𝗜𝗢𝗗𝗜𝗦𝗧𝗔𝗦 𝗤𝗨𝗘 𝗧𝗥𝗔𝗕𝗔𝗝𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗘𝗡 𝗟𝗔 𝗖𝗔𝗟𝗟𝗘. ¡𝗤𝗨𝗘𝗥𝗘𝗠𝗢𝗦 𝗛𝗔𝗖𝗘𝗥𝗟𝗢 𝗧𝗥𝗔𝗡𝗤𝗨𝗜𝗟𝗢𝗦!

«Este jueves mientras los trabajadores de la Cooperativa Integral se manifestaban en el ingreso a la planta potabilizadora de agua en Cuesta Blanca, ante la posible toma del servicio por parte de la Municipalidad, nosotros hacíamos la cobertura periodística para los medios en los que trabajamos.

Ante la presencia de empleados, directivos y socios de la Coopi, integrantes del Sindicato Personal de Obras Sanitarias (SIPOS), de agrupaciones y de vecinos, por altoparlante una persona expresó: “Repudiamos al periodismo que tenemos en Carlos Paz que por 20 mil pesos se venden al mejor postor”.

Con esta manifestación, arengó a parte de los presentes a atacarnos verbalmente.

Esta no es la primera vez que nos sucede a un grupo de periodistas que ejercemos nuestra profesión en la calle.

Con este comportamiento de parte de algunos trabajadores de la Coopi, repudiamos toda expresión agresiva hacia cualquier trabajador de la prensa, independientemente del medio para el que preste servicio.

La humillación verbal, el chicaneo y la incitación constante que recibimos desde que comenzó el proceso de traspaso del servicio, no tenemos porque tolerarlo más.

Reclamar derechos cuando avasallas el de otros, no es reclamo; sino es un atropello.

Somos simples trabajadores de prensa que entendemos a la profesión como un servicio a la comunidad y así intentamos ejercerlo.»

Firman el comunicado: Bustamante Evangelina, Bustos Ariel, Farías Magali, Martinazzo Franco, Pereyra “Beto” y Pérez Sofía.

Desde Centediario nos solidarizamos con los periodistas agraviados y pedimos a quienes corresponda, las garantías necesarias para garantizar la integridad de los trabajadores de prensa