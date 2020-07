Pleno de Gobierno: Para el edil Quaranta este espacio está lejos de ser un ámbito de intercambio como lo plantea la Carta Orgánica

El edil de “Carlos Paz Inteligente” planteó que de los 25 temas dispuestos en el orden del día, solo se tocaron tres y fueron del oficialismo

(Villa Carlos Paz) – El pasado martes 30 de junio, tal como lo establece la Carta Orgánica Municipal (COM) se llevó adelante un Pleno de Gobierno. El orden del día que se dispuso, incluyó 25 puntos, pero según destacó el concejal de “Carlos Paz Inteligente” Carlos Quaranta, solo se trataron tres y son lo que propuso el oficialismo.

Vale destacar que la COM establece que esta instancia tiene como objetivo “articular las acciones de los diferentes departamentos del Gobierno local, generar una mejor información y debate sobre temas de interés público, planificar y rendir cuentas periódicamente de las acciones de gobierno y consolidar espacios de deliberación democrática y buscar consensos sobre políticas de Estado”.

Al respeto, el edil del bloque de Carlos Paz Inteligente, manifestó: “Es menos de lo mismo, lejos está el Pleno de Gobierno de ser un espacio de dialogo como lo propone la Carta Orgánica, porque hay una clara voluntad de hablar solo lo que pretende hablar el oficialismo, y no respetar un espacio para el pedido y las propuestas del resto de los concejales”.

Se armó un orden del día con 25 puntos “para tratar en tres horas, y claramente no hay posibilidad para que en ese espacio de tiempo se haga, pero además se ponen primero los puntos del oficialismo y se hacen exposiciones larguísimas que no son propias de esta reunión, que se podrían acompañar con un informe para dejar espacio y tratar otros temas. Creo que demuestra que no están dispuestos a escuchar, que no hay voluntad de tener dialogo en el Pleno, y en el fondo está la necesidad de evitar el debate, probablemente porque existan cosas que sean muy difíciles de argumentar. Es más fácil meter todo debajo de un manto de silencio como viene proponiendo el gobierno de Carlos Paz Unido en los últimos tiempos”.

Consideró que esta situación “no es algo que solo nos sucede a los concejales de la minoría, sino que es un reclamo que vienen haciendo varios sectores de la sociedad, que plantean que no son escuchados ni atendidos y que no tienen respuesta. En la última Sesión Ordinaria por ejemplo hicimos un pedido de informe por un vehículo municipal que apareció incendiado en Córdoba en febrero y nos dijeron que nadie sabía que faltaba y que la explicación la iban a dar en el Pleno y no se dijo absolutamente nada. Otro tema que se planteó es el Loteo H, porque los adjudicatarios están con muchos problemas, y tampoco sucedió”.

“Hay una clara intencionalidad en poner muchos temas, para que se traten los primeros; tuvimos una exposición de cada tema de una hora. Agotaron las tres horas sin acceder a los temas que las minorías también queremos tratar. Solo se abordaron los tres primeros y eran los propuestos por el oficialismo. Cada vez que vamos a un Pleno sucede lo mismo, y así seguimos sin tratarlos, pero el problema es que los pedidos de informe no son acompañados por el oficialismo, por eso no tenemos habilitada esa vía ni esta, por eso es clara la voluntad de oficialismo de hablar solo lo que ellos quieren”, subrayó.

En este marco, destacó que las acciones que lleva adelante el gobierno municipal, “se nota cada vez más, que están atadas a lo que realiza la Provincia; lo que sucede en la ciudad forma parte de Programas del gobierno Provincial. En buena hora que hay buena relación, porque si la Provincia no estaría detrás con todas las acciones políticas y sociales, tendríamos muchos más problemas en Carlos Paz de lo que tenemos hoy”.