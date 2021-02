Policías reanimaron a un niño que no podía respirar en Córdoba

Ocurrió en barrio Altamira cuando un padre desesperado paró un móvil policial porque su hijo de dos años no presentaba signos vitales. Los policías le practicaron los primeros auxilios .

(Córdoba) – Tras el pedido desesperado de un padre, la Policía de Córdoba salvó la vida de un niño de dos años que no respiraba. Todo ocurrió en barrio Altamira de la ciudad de Córdoba cuando el hombre paró un móvil policial.

«Sentí los gritos de mi señora Yanina que decía ‘no respira, no respira’ y subí por la escalera y no pensé, lo agarré al nene y salí desesperado hacia la calle a pedir auxilio», relató. Y agregó: «Apareció un móvil del CAP, lo paré y le dije que mi hijo estaba ahogado y no respiraba. Se bajó el copiloto, subimos y puso al nene boca abajo y le hizo reanimación. Dio la vuelta rapidísimo».

Fue así que el móvil prendió la sirena y se dirigió rápidamente hasta el dispensario más cercano. Mientras tanto, uno de los oficiales le hacía reanimación al menor y antes de llegar al centro de salud, el pequeño comenzó a respirar y llorar.

Bastián Roldán, presidente del Centro Vecinal de barrio Maldonado y padre del pequeño, mostró su agradecimiento con los policías y contó a Cadena 3 que su hijo «estaba inmóvil».