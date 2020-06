Por cuestiones económicas es inminente el cierre del Centro de Jubilados “El Lago”

No pueden enfrentar el costoso pago del alquiler. Dejarán de brindar una serie de servicios a sus socios

(Villa Carlos Paz) – Ante la falta de recursos económicos y frente a un costoso alquiler, la comisión directiva del Centro de Jubilados y Pensionados “El Lago” (Almafuerte 93), no vislumbra otra salida más que cerrar las puertas y dejar de brindar gran parte de los servicios.

“A partir de este mes tenemos que pagar 23.800 pesos de alquiler, no podemos más, comprendemos la situación que se está dando, pero necesitamos ayuda para seguir adelante, de lo contrario nos vemos en la obligación de cerrar, cosa que nos duele mucho porque queremos el Centro, pero también por las talleristas y su trabajo, sobre todo ahora que cambió todo y además, por la cantidad de personas que necesitan las actividades”, señaló la presidenta de la institución Mirta Gutiérrez.

La situación es “muy difícil, pagamos además del alquiler, los servicios e impuestos; los únicos que se hicieron eco de la situación fue la Cooperativa Integral que nos eximieron del pago de agua y cloacas hasta abril del año que viene. El municipio nos da un subsidio de 14 mil pesos anual que vamos a recibir en estos días, pero pagamos 2 mil pesos por mes a ellos”.

Señaló que necesitan un lugar, “alguien que nos pueda prestar, aunque sea pequeño. Son muchas las personas que asisten, solo con la entrega de bolsones tenemos más de 600, más los alumnos de los 30 talleres”.

El Centro de Jubilados se sostiene económicamente “con la cuota de los socios de 80 pesos por mes, son cerca de mil, pero no todos pueden hacerlo, no llegan y nosotros no podemos exigirles”.

“Es un gran dolor el que sentimos, angustiante, porque hace 22 años que lo creamos, es como que se va un hijo. La única forma que tenemos de mantener el funcionamiento es a través de los talleres virtuales, no podemos seguir con ningún otro servicio; por ejemplo le debemos 8 meses a la pedicura, tenemos una abogada que brinda asesoramiento legal, una psicóloga, y odontología también”, finalizó.