Preocupación en oficialismo de Carlos Paz por temor a la endemia política después de la pandemia vírica

La endemia, sanitariamente hablando, a diferencia de la pandemia que se extiende rápidamente por todo el mundo, avanza a un ritmo predecible dentro de un área determinada y afecta a ciertos segmentos poblacionales. Las endemias, políticamente hablando, suelen estabilizarse, pero no desaparecen y en general son cíclicas.

(Villa Carlos Paz) – La pandemia que asola a una gran cantidad de países sin distinción que su situación económica los ubique en el primer o tercer mundo, más allá de las secuelas sanitarias drásticas y sociales que dejará, ha puesto al desnudo la necesidad de recuperar al Estado como necesario y único armador y conductor de las políticas que armonicen los intereses de la población, sin diferenciar posición económica de la misma.

Hablar de Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, es hablar de todos los ciudadanos que lo integran que, en el sistema democrático que supimos conseguir, eligen a quien lo conducirá por un periodo de 4 años. En el caso de Villa Carlos Paz, como en el país y en la provincia, eso ocurrió el año pasado y puso en el edificio municipal a Daniel Gómez Gesteira, delfín político y amigo de años del intendente saliente y actual presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés.

Fue el propio Avilés, en una decisión absolutamente personal y solitaria, quien ubicó a Gómez Gesteira como el primer habitante del principal despacho del palacio municipal.

Impedido de aspirar a un nuevo mandato, el ex intendente integró la lista de legisladores por el frente conducido por el peronismo y armado por el gobernador Juan Schiaretti, a sabiendas de que su destino final era el área de turismo, un espacio netamente administrativo y de gestión y con escasa gravitación política. Esteban Avilés, dueño absoluto de los votos que entronaron a Gómez Gesteira, por estos días ve con preocupación algunos acontecimientos en la ciudad y un incipiente descontento de gran parte de los vecinos y dentro de su propia fuerza, por la improvisación y falta de cintura de su heredero político.

Durante los primeros días de la vigencia del Aislamiento Obligatorio determinado por el gobierno nacional para atenuar y demorar los efectos de la pandemia, las redes sociales se encargaban de destacar la falta de presencia del intendente y la actitud refleja tardía del ejecutivo para dar respuesta a los sectores más postergados y más golpeados por el flagelo epidémico. Alguien del entorno y con llegada a los principales despachos del edificio municipal, filtró a algunos colegas de prensa, una nota del propio equipo de comunicación donde se reclamaba mayor presencia en las redes por las fuertes críticas que crecían hora tras hora.

Intendente de Carlos Paz, Daniel Gómez Gesteira

A partir de eso, la primera aparición del intendente se produjo en un video con precisas instrucciones a sus colaboradores para que lo difundan en redes sociales, pero más allá de ello, en las medidas tomadas a posteriori, control en la vía pública a violadores de la norma nacional, reparto de bolsones con profusa difusión gráfica en una imagen poco feliz de Gómez Gesteira (parece que saliera del Súper), “suspensión” de parte de los sueldos de la planta política, no le permitieron recuperar la iniciativa política y más bien lo han ubicado en una situación cuyos resultados son imprevisibles una vez retomada la normalidad después de la pandemia.

La denuncia penal efectuada contra quienes intentaban, ante la lentitud del ejecutivo en dar respuestas, distribuir mercaderías a los sectores más carenciados, adquiridas con el dinero que muchos vecinos habían donado para tal fin, produjo una reacción generalizada de rechazo por parte de la oposición y las instituciones denunciadas.

Natalia Lenci y Daniel Gómez Gesteira

En la vieja práctica militar y política “Dividir para reinar”, ante el reclamo de las fuerzas políticas locales para la conformación de un Comité de Crisis, a semejanza del constituido en la provincia, el intendente solo recibió a la concejala marcketinera , Natalia Lenci, arribada a su cargo por el Frente Capaz y que asistió al encuentro a título personal. La oposición y los referentes de la fuerza política que la llevó a la banca legislativa, calificaron de oportunista el promocionado encuentro entre ambos funcionarios. En la municipalidad son frecuentes los pedidos para darle aire a Lenci, quien hoy aparece más oficialista que muchos otros cercanos al intendente. Natalia Lenci, hasta hace menos de un mes, antes de su reunión con Gómez Gesteira, pregonaba a cuatro vientos sus críticas a la gestión oficialista.

Daniel Gómez Gesteira ha logrado lo que la oposición no había conseguido por sus propios medios, que los candidatos a ex intendentes por las distintas fuerzas políticas se reunieran, en un reclamo abierto de participación en una mesa de consenso para afrontar la crisis, no solo sanitaria, sino con profundas consecuencias económicas y sociales para la ciudad, que perdurarán más allá de la finalización del Aislamiento Preventivo Sanitario.

Quizás uno de los sectores más golpeados será el del turismo, sea por temor a los desplazamientos o por la situación económica que padecerán millones de argentinos. En Villa Carlos Paz, hotelería y recreación son los pilares fundamentales de su economía que, producto de la pandemia, provocará una enorme caída de puestos de trabajo y cierres de comercios con la consecuente caída de los ingresos dinerarios a las arcas municipales, las cuales son destinadas en más del 85 % a pagar las remuneraciones del personal.

Esteban Avilés con la mirada puesta en su futuro

En el orden provincial, las aspiraciones de Esteban Avilés de descollar en su gestión para posicionarse políticamente con miras al año 2023, no le va a resultar nada fácil, sobre todo por las consecuencias ya mencionadas de la pandemia y por tener como segundo al intendente en uso de licencia, Federico Alesandri, de la ciudad de Embalse, peronista de la primera hora y heredero de un veterano conocedor de las artimañas políticas, Carlos Alesandri.

Mantener el caudal de votos que lo catapultó en el año 2015, primero a la intendencia municipal y luego al escenario político provincial, es una de las preocupaciones que desvela a Esteban Avilés y afirman, en su estrecho círculo de colaboradores, que no estaría muy satisfecho con la actuación de su heredero en la municipalidad.