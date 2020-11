Proyecto de la escuela ProA pasó a la instancia provincial de la Feria de Ciencias

Los chicos de diversos cursos trabajaron todo el año en el proyecto que los llevó a la instancia provincial. Este año la modalidad de la feria fue virtual, en el marco de la pandemia.

(Vila Carlos Paz) – Alumnos de la Escuela ProA de Carlos Paz llegaron a la instancia provincial de la Feria de Ciencia de este año, que se realizó en formato virtual, en el marco de la pandemia. A lo largo de todo el año, diversos cursos del colegio se sumaron al proyecto El Rey sin Corona (ver proyecto completo), que consiste en un dispensador de una solución de alcohol y agua para desinfectar las manos.

En este sentido, el profesor Marco Locatti, explicó: «Todos los años se hace la instancia zonal, provincial y después la nacional; esta vez por la pandemia es solo virtual y solo están la instancia zonal y provincial. De esta manera, el proyecto de la escuela pasó a la instancia provincial».

Y agregó: «Entre todos decidimos hacer algo que pudiera colaborar en cada hogar, teniendo en cuenta que el trabajo se debía realizar sin salir de casa, que ayuda a colaborar en la prevención del COVID-19 y que no debería llevarnos más de 30 minutos de trabajo semanales, para no descuidar el resto de los espacios curriculares. Así nació El Rey sin Corona, un dispensador de una solución de alcohol y agua para desinfectar nuestras manos. Y como no se podía salir de casa tuvimos que utilizar nuestro máximo ingenio para reemplazar materiales si en casa no encontrábamos los sugeridos».

A su vez, el profesor detalló: «Luego, los chicos de ciclo orientado, pensaron y diseñaron otro modelo del producto: un Rey sin Corona automatizado por medio de la electrónica. Solicitaron presupuestos y se compraron los elementos necesarios para preparar 10 kits de elaboración de este modelo del producto. Contando con el asesoramiento constante de Viviana Simonetti, enfermera del Hospital Domingo Funes, sobre el protocolo para el traslado de materiales».

Por último, destacó: «Las familias fueron de gran ayuda, ya que colaboraron en el proceso de armado y manejo de materiales electrónicos. Así que fue increíble ver a familiares trabajando con los chicos y las chicas para fabricar el producto en casa. Se convirtieron en los mejores profes que pueden mis estudiantes tener».