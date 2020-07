Quejas contra Holcim por no haber hecho una convocatoria provincial de operarios calificados

Un vecino de la localidad, que trabajó anteriormente, asegura que hay gente en la localidad que han hecho labores en ese lugar en la entonces llamada Fábrica Minetti.

(Malagueño) – Fernando Paco Funes, es un reconocido artista de Malagueño que en su momento trabajó en la entonces llamada Fábrica Minneti que hoy es Holcim. Ante la repercusión de la llegada de obreros de Buenos Aires, que fueron alojados en un hotel de Carlos Paz para realizar la cuarentena, Funes disiente con los dichos de la empresa de que no hay en Córdoba personal capacitado para tal trabajo.

«Todo el mundo tiene derecho a trabajar, o sea a mi me parece bien que estos obreros hayan venido a trabajar, lo que no me pareció bien fueron los dichos desde la empresa Holcim que dice que tuvieron que contratar mano de obra especializada porque ni en Malagueño, ni en Córdoba había. Eso me molesto porque acá hay gente que ha sido contratada para hacer esa tarea anteriormente. En mi caso, antes de ser profesional en lo mío, yo fui a varias reparaciones en ese lugar en el periodo de 1999 hasta el 2005 más o menos, que en ese tiempo se llamaba Minetti y como yo hay otras personas que lo hicieron, algunos murieron, pero otros están aún», opinó Fernando Paco Funes en diálogo con Centediario.

Y siguió: «Yo considero que el problema está en que los hornos contienen polvillos muy dañinos para la salud, por eso hay que entrar con barbijos. Ahora son mas estrictos con el tema de la seguridad, pero antes entrabamos con un barbijo y tapados con una cofia. Como era muy peligroso ya la gente no quería entrar a hacer esa tarea o pedían que esa tarea la pagaran muy bien. Lo que se entra es a un horno que por fuera es de chapa, por dentro es de material, parecido al concreto que con el uso se va rompiendo. Antes lo que hacíamos era colocarle una especie de ménsula soldada, a eso se lo encofraba, se le ponía concreto de secado rápido. Sin embargo, según lo que estuve investigando la tarea es mucho más fácil, se hace con una máquina que escupe cemento y a eso lo van pegando en las paredes. Sinceramente, si es así, considero que a esa tarea, guíados por un ingeniero, la puede hacer gente de acá de Malagueño.»

Año 2000, torre del horno, el de casco blanco es Fernando Paco Funes junto a otros trabajadores de Malagueño.

Considera que nunca la empresa Holcim han realizado una convocatoria para saber si había gente especializada en la localidad. «No tienen porque hacerla, porque ellos tienen la plata y buscan a quien ellos quieren, pero yo considero que si la hubieran hecho había gente que se presentaba. Entonces que no digan que en toda la provincia de Córdoba no hay gente especializada para hacer ese trabajo. Acá en Malagueño declaradas deben vivir 20 mil personas y en total, con la gente que viven en los country, que aún no han hecho el cambio de domicilio, debemos ser unos 30 mil. Entonces desde la empresa no puede decir que no hay mano de obra en toda la provincia de Córdoba, eso es una mentira. A lo mejor ellos no lo saben, porque los directivos van cambiando, pero hay gente que hemos hecho ese trabajo y de una manera más precaria en cuanto a los cuidados que se tienen hoy por hoy», aseguró.

Y agregó: «Con el nivel de desocupación a nivel país que hay. Si HOLCIM realizaba una convocatoria para hacer las tareas de reparación estoy seguro que más de uno que estuvo trabajando se presentaba y otros queriendo a aprender también. Yo creo que esto de buscar gente de otro lado es para que no sepan el riesgo que están corriendo».