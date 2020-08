Realizan un Torneo de Ajedrez online

Es organizado por El Doce 60 años junto a la Federación de Ajedrez de la provincia de Córdoba y al maestro internacional Guillermo Soppe, que supervisará las acciones desde cerca. Será el próximo 12 de septiembre a las 15hs.

El próximo sábado 12 de septiembre a las 15hs., a través de la plataforma gratuita www.lichess.org y con una duración de dos horas, se llevará a cabo el Torneo de Ajedréz «El Doce 60 años». Hay tiempo para inscribirse hasta el viernes 11 y es organizado junto a la Federación de Ajedrez de la provincia de Córdoba y al maestro internacional Guillermo Soppe, que supervisará las acciones desde cerca.

Cómo inscribirse

1) Crear una cuenta gratuita en www.lichess.org

2) Unirse al equipo de Lichess de la Federación de la Provincia de Córdoba en este link

3) Unirse al torneo en https://lichess.org/tournament/pYJ0bgtA

4) Colocar la contraseña: “eldoce60años”

Una vez registrado en la plataforma, para poder participar por los premios será obligatorio completar los datos de este formulario. Como es un torneo online, pueden participar jugadores de cualquier parte del mundo, sin límite de edad.

El ritmo de juego será de 3 minutos + 2 segundos de incremento por jugada. Las victorias sumarán 2 puntos, las tablas 1 punto y las derrotas 0 puntos. El jugador que gane dos partidas seguidas comenzará una racha de puntuación doble, representada por un ícono de una llama. A partir de ese momento, y mientras siga ganando, cada partida valdrá el doble: es decir, las victorias 4 puntos y las tablas 2 puntos. Una derrota seguirá valiendo cero puntos.

Al principio del torneo los jugadores se emparejan en base a su ranking de lichess. Cuando termina una partida, el jugador debe volver al recibidor del torneo y se emparejará con un jugador que esté libre, independientemente del ranking que este posea, para minimizar el tiempo de espera.

El torneo tiene un reloj de cuenta regresiva. Cuando llegue a cero, se congelan las clasificaciones del torneo y se proclama el ganador. Las partidas que estén en juego deben terminarse, aunque no cuentan para el resultado del torneo.

El tribunal arbitral estará integrado por el árbitro regional de la Federación Internacional de Ajedrez Andrés Melano y los árbitros Juan Pereyra y Federico Schliamser, designados en todos los casos por la Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba.

Tablas de premiaciones

*1° al 5º Puesto absoluto

*1° y 2º Puesto femenino

*Mejor sub 8; sub 10; sub 12; sub 14; sub 16; y sub 18

*Mejor sub 1400; sub 1600; sub 1800; y sub 2000.

*Mejor supra 50 años; supra 60 años; supra 70 años; y supra 75 años.

*Mejor abogado; mejor contador; mejor Ingeniero; mejor arquitecto; y mejor periodista.

Para ver el reglamento completo y las bases y condiciones hacé click acá.