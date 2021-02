Realizarán una capacitación para la Red de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable

Se trata de una iniciativa que responde a la demanda que tomaron desde la red, que funciona desde el año 2019 en la ciudad. El encuentro se realizará este viernes por la tarde.

(Villa Carlos Paz) – La Red de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable, que funciona en Carlos Paz, lanzó una capacitación para aquellos interesados en conocer sobre su trabajo o sumarse a colaborar. El encuentro se hará este viernes 5 de febrero a las 17 horas en la sede de la Iglesia Cristiana Vida Nueva, en la calle Algarrobo Grande 54.

Laura Domínguez, referente local de la Red, expresó a Centediario: «La red es a nivel nacional, de acompañamiento a la mujer en embarazo vulnerable, que comenzó a funcionar en el 2018 en Rio Negro y en Carlos Paz iniciamos desde el 27 de septiembre de 2019, tras ser capacitado todo un equipo local». Y explicó: «El embarazo puede ser vulnerable por muchos motivos, por situaciones económicas, emocionalmente, problemas físicos y ahí esta la red para acompañar y contener a la mujer, hasta los dos años del nacimiento del bebe».

En este sentido, desde la red notaron en el último tiempo que en la sociedad de la ciudad y localidades vecinas «se han interesado por acompañar y ayudar a la mujer que pasa estas situaciones; por eso hemos lanzado la capacitación; el cual será este viernes 5 de febrero a las 17 horas en la sede de la Iglesia Cristiana Vida Nueva, ubicada sobre calle Algarrobo Grande 54. Será una posibilidad para informar y capacitar a todas las personas interesadas en ser acompañante».

A su vez, Laura detalló: «Lo que nosotros hacemos es acompañar a esa mujer, no tomamos decisiones por ella, no hacemos nada que no esté en la voluntad de esa persona». Por último, aclaró: «La inversión para participar es destinada a la red, ya que funciona por voluntariado, no recibimos ninguna ayuda gubernamental; por eso la inscripción es en modo de colaboración para asistir a las mamás que tanto lo necesitan».