Reclamo de un turista a un hotel luego que su hijo fue succionado por el filtro de la pileta

El hecho ocurrió días atrás, cuando un niño de 11 años fue succionado por el filtro de una pileta y necesitó ser internado en terapia intensiva. Su familia denuncia «desprecio por la vida» por parte del dueño del hotel.

(Villa Carlos Paz) – Un niño de 11 años de edad fue succionado por el filtro de la pileta de un hotel de la ciudad. El pequeño fue rescatado inconsciente del agua y debió ser internado en terapia intensiva. Actualmente recibió el alta y se esta recuperando; pero su padre quiere hacer el reclamo públicamente por el destrato que tuvieron como familia por parte del dueño del hotel.

Alejandro Warman, papa del niño, relató: «Estábamos en la pileta climatizada del Gran Turin Hotel, mi hijo de 11 años de edad, estaba jugando en la pileta y yo estaba al lado de él. En un momento me voy a otro sector de la pileta y por un segundo lo perdí a mi hijo, pensamos que estaba escondido bajo el agua, pero cuando lo buscamos vemos que estaba succionado por el filtro de la pileta y no lo podíamos sacar, él ya estaba desvanecido».

«Tuvimos que sacarlo entre cinco personas, entre ellos el guardavidas que no se había dado cuenta de la situación. Mi hijo salió desvanecido, sin pulso, hasta que vino un paramédico y me aviso que respiraba; pero fueron minutos terribles. Vinieron bomberos y una ambulancia«, continuó. Y denunció: «El dueño del hotel lo único que pidió es que a mi hijo se lo asista en otra parte, no al borde la pileta, porque era un desprestigio para el hotel».

Alejandro señaló que «como familia no recibimos ningún acompañamiento, lo único que hizo la mujer del dueño es acompañarme en la ambulancia hasta el Hospital Municipal, luego no supe más nada». Su hijo Sebastián, luego de la atención en el nosocomio local fue trasladado a una clínica privada de la ciudad de Córdoba, por el estado grave que tenía. «Mi hijo ya recibió el alta, tiene la espalda y los glúteos con heridas, con cortes por la succión de la bomba«, agregó el papá del niño.

Haciendo referencia al trato del hotel, completó: «Encima, desde el hotel me sacaron todas las pertenencias de mi habitación sin mi autorización y realicé la denuncia correspondiente. El hotel siguió funcionando normalmente, sólo había cerrado la pileta climatizada. Ya me contacté con mi abogado para comenzar acciones legales porque es un desprecio por la vida y para que no le pase a otra persona».