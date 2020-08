Salir a comer en Villa Carlos Paz, de cuánto dinero hay que disponer?

Los espacios gastronómicos se adaptan al bolsillo de la gente con promociones y precios especiales, intentando consolidarse como el lugar de reuniones, sin que duela el bolsillo.

(Villa Carlos Paz) – Salir a comer, un fetiche común de los carlospacenses: ¿Es posible salir más de una vez por semana? ¿Qué se puede comer sin gastar de más? ¿Cuál es el día más elegido? ¿Cuánto sale? Centediario hizo un relevamiento que te sacará todas las dudas.

Por el aislamiento social preventivo y obligatorio dictado por las autoridades nacionales, el común de los grupos sociales y familiares ganaron confort e intimidad en sus hogares, recuperaron los lazos familiares y apostaron al desarrollo de la inventiva gastronómica en sus propias casas o la asistencia de los restaurantes valientes, que apostaron por la modalidad de delivery durante largos cien días. En las últimas semanas, siguiendo las disposiciones del COE, que permitieron mutar esta modalidad a restaurantes, permitieron que los carlospacenses se reencuentren con una modalidad muy utilizada: Salir a comer.

Todo no parece ser tan fácil, cartas expuestas en las redes sociales, pizarrones en las puertas indicando ofertas, paquetes de promociones, bebidas de litro, platos compartidos y un corredor que se amplió y descentralizó, permiten que la gente recorra, busque, compare y pelee los precios para sentarse a compartir un almuerzo o una cenita, pero sin lavar los platos.

La Churrasquita, un clásico de Carlos Paz

Un clásico de nuestra ciudad es La Churrasquita, Emanuel De María, Gerente de la firma nos indica: “Hay una variación de precios muy interesante entre los platos, no es lo mismo almorzar un menú al mediodía, que venir y sentarse a cenar a la carta. Los precios quedaron planchados desde el año pasado, en éste y en casi todos los restaurantes, no se alteraron los precios de la carta en la mayoría de los platos. Un aproximado en parrilla de cortes de primera, una persona come con 700 pesos, también contamos con platos fijos durante el mediodía, donde se puede comer muy bien con 300 o 400 pesos”

Según coinciden protagonistas del rubro gastronómico, el viernes por la noche es el elegido para reunirse con amigos, sábados y domingos al mediodía es familiar y el sábado por la noche es más de parejas y solteros en grupos.

La Pulpería, uno de los lugares mas elegidos de la costanera

Mario Arce, Encargado de La Pulpería, nos analiza cómo se adaptó este popular lugar de nuestra costanera: “Estamos utilizando promociones grupales, que consiste en 400 pesos por persona en pizza libre de cualquier variedad y les regalamos un brindis a elección. Es muy variado el precio del cubierto a la carta y en ese momento cada uno sabe cuánto quiere y tiene para gastar”.

Los Abuelos, para sentarse a comer y envios a domicilio

Con una característica cocina de comidas caseras, en Avenida Estrada, Los Abuelos, brindan de igual manera el servicio en su rest y la comida a domicilio. Gustavo Di Benedetto, nos cuenta: “Tenemos menús muy variados. En envío a domicilio contamos con lomitos gigantes para dos personas en 400 pesos, pastas en 280, pizzas desde 350 y para consumir en el local, que trabajamos más completos los fines de semana, ofrecemos en todos los casos con un agua saborizada de litro y medio a elección, dos pastas 800 pesos, dos pizzas napolitanas 850 y el mismo costo para dos lomitos completos”.

Los Gauchos, gastronomía y una vista soñada

En Villa del lago, dueños de una vista inigualable, Los Gauchos ofrece menús variados y una gastronomía con una carta muy amplia, Eve Rojo, de la nueva administración del local, nos cuenta: “Trabajamos muy bien durante este tiempo, adaptándonos a las nuevas formas de envío a domicilio, actualmente continuamos con ese sistema y recibimos clientes desde el desayuno hasta la cena. Contamos con parrillada para cuatro personas, con guarnición, empanaditas de entrada y postre, por un total de 2000 pesos, pastas para la misma cantidad de personas, con postre por un total de 1500 y en envíos a domicilio, por ejemplo: un pollo, acompañado de ensalada cuesta 550, por lo que una familia tipo termina comiendo por menos de 200 pesos promedio. Además, nuestra carta cuenta con pescados, cabrito, pollo al champiñón y algunas especialidades más. Ofrecemos desayunos buffet, y meriendas campestres. Trabajamos parejito durante todo el finde, pero los sábados por la noche y domingos al mediodía es el pico de actividad”

Don Miguel, en pleno corazón de Icho Cruz

Mas apartados del casco céntrico, un éxito absolutamente singular es Parrilla Don Miguel en Icho Cruz, ellos abren los fines de semana con las carnes asadas como característica propia, Florencia Altamirano, nos cuenta: “Contamos con una mesa de entradas de comida muy variada y múltiples cortes asados con el sistema tenedor libre, con empanadas y papas fritas incluidas a 620 pesos por persona y los sábados a la noche invitamos a nuestros comensales con la atención de un postre o una bebida sin cargo. Otra de las promociones que más éxito tiene es festejar el cumpleaños en nuestro local, el agasajado no paga, pueden traer su torta y los invitamos con el brindis. Abrimos desde el viernes por la noche hasta el domingo al mediodía, contamos con todos los protocolos, estacionamiento y las reservas pueden realizarse por teléfono o redes sociales. Generalmente nuestra clientela es regional y muchos repiten varias veces durante un mismo mes”