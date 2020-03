Se lanzó oficialmente la Asociación EmpoderAr que busca acompañar a las mujeres en casos de violencia

El acto se realizó este sábado por la tarde, con una gran convocatoria de hombres y mujeres. La asociación surge ante la necesidad de un espacio que acompañe a todas las mujeres que sufren violencia de género en la ciudad.

(Villa Carlos Paz) – Este sábado por la tarde se presentó la Asociación EmpoderAr, integrado por un grupo de mujeres interesadas en ayudar y acompañar a otras mujeres que sufren violencia de género. Una gran cantidad de personas participaron del acto, vecinos, miembros de otras organizaciones, concejales, entre otros.

Al respecto, Fernanda Moyano, integrante de comisión directiva de la asociación, expresó: «Hemos superado nuestras expectativas, estamos felices por la convocatoria. Hay mujeres, hombres y es importante la presencia de concejales de la ciudad». Y afirmó: «Tenemos muchos objetivos, entre ellos la atención, prevención y erradicación de una ciudad libre de violencia para todos y todas».

Por su parte, Florencia Santillan, otra integrante de la comisión directiva de la asociación, comentó: «La asociación surge ante la necesidad, por la falta de herramientas a nivel estatal en Carlos Paz». Y detalló: «Vamos a tener un trabajo muy fuerte en la atención en la violencia de género, vamos a crear una red de profesionales carlospacenses y del Valle de Punilla. También tendremos una pata de formación, algo que se necesita para la prevención, con una escuela itinerante recorriendo varios barrios».

A su vez, disparó: «El Estado Municipal no cumple ningún rol, ni para bien ni para mal. La Casa de la Mujer funciona en un horario acotado, no hay atención letrada ni psicológica. Tampoco tenemos un foro de violencia y la comisaría no toma las denuncias».

Haciendo referencia a los medios de contacto, señalaron: «Nos pueden contactar por las redes como «Empoderar Cordoba» y los días martes seguramente vamos a estar en la sede la de UEPC por la tarde»