Se realizó el primer encuentro provincial de Filatelia y Numismática

Alrededor de 60 coleccionistas de ciudades y provincias vecinas se dieron cita a la primera edición anual de canje.

(Villa Carlos Paz ) – Como ya es una costumbre, el Centro Italiano de Villa Carlos Paz fue sede del primer encuentro anual provincial de Filatelia y Numismática.

A diferencia de años anteriores y teniendo en cuenta la situación por la que atraviesa el país por el coronavirus, la participación mermó en demasía.

De igual manera el evento se concretó gracias a la presencia de coleccionistas de ciudades y provincias vecinas.

Daniel Almada, presidente del Centro Filatélico y Numismático de Villa Carlos Paz

En este sentido el presidente del Centro Filatélico y Numismática de Carlos Paz, Daniel Almada dijo que; «Es el inicio de las actividades a nivel provincial, estábamos en que se hacía o no. Finalmente lo llevamos adelante pero no hemos tenido la visita que en años anteriores solíamos tener en números. No hemos tenido tanta concurrencia pero la hemos podido ejecutar y conformes desde ya».

De dicha jornada participaron, «entre 50 y 60 personas, estamos muy por debajo. Nosotros tenemos una fluida comunicación con el resto de los coleccionistas y nos habían adelantado que por las razones de público conocimiento no iban a viajar. Nos animamos y lo hicimos.

Dentro de la jornada de canje y de exposición se pudieron ver todo tipo de, «monedas, billetes, postales, bonos provinciales, medallas y un montón de otros artículos coleccionables» .