Según relevamiento del Colegio de Inmobiliarios el 80% de los inquilinos cumplió con el pago a término

El Colegio Profesional de Inmobiliarios (CPI) realizó una encuesta mensual para determinar el comportamiento de pago de alquileres, tanto en viviendas como en unidades comerciales. La muestra se hizo sobre una base de matriculados en todo el territorio de la Provincia, e indicó que más del 80 por ciento de los inquilinos, cumplieron con el pago en término.

“Desde el mes de abril se viene desarrollando un relevamiento para observar el comportamiento del pago de alquileres en el marco de la cuarentena con las distintas restricciones y factores determinantes que ha generado la pandemia de Covid-19. El último relevamiento se realizó entre el 14 y 15 de julio, a 203 corredores públicos inmobiliarios sobre una base de administraciones de 13.621 unidades entre habitacionales y comerciales en 45 localidades de toda la Provincia”, indicaron desde el Colegio Profesional de Inmobiliarios.

En relación al 13,60 por ciento vinculado a las unidades habitacionales que no pagaron el alquiler, un “55,33 por ciento tuvo problemas económicos por cuarentena para cumplir, un 0,67 no lo hizo por problemas con el canal de pago y un 44 por ciento, no pagaron a término, lo fueron haciendo posteriormente. Hay un 93,39 por ciento de unidades activas, mientras que el resto fueron desocupadas”, señalaron.

En cuanto a las unidades comerciales en alquiler del “22,9 que no pagaron, un 75,44 por ciento se dieron por problemas económicos por la pandemia, el 1,75 por inconvenientes en el canal de pago y un 22,81 no pagaron en fecha, pero lo hacen luego”, finalizaron