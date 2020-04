Seguridad urbana continúa con los controles en los accesos a la ciudad y avenidas principales

Continúan controlando a los vehículos que circulan y a su vez, están avisando y recordando a los vecinos sobre el uso obligatorio de tapabocas.

(Villa Carlos Paz) – El área de Seguridad VCP continúa con los controles vehiculares de la ciudad, con el objetivo de hacer cumplir el aislamiento obligatorio. A su vez, suman en sus controles el mensaje de advertencia a los vecinos que no tengan tapabocas, ya que desde esta semana es obligatorio en Carlos Paz. Vale recordar que la multa por incumplir dicha medida es de 2 mil pesos, según lo establece la ordenanza municipal.

Roberto Giménez, Director de Seguridad VCP, comentó: «Seguimos con los controles en todos los ingresos a la ciudad y en alguna calles principales. Son ocho controles fijos más otros satelitales». Y expresó: «Se ve un poco más de movimiento ya que hay nuevas aperturas de rubros, si bien ningún negocio puede atender a puertas abiertas, si lo hacen por delivery».

Seguridad Urbana trabaja en conjunto con la Policia en los controles

Respecto al movimiento vehicular, detalló: «Se ha estabilizado un promedio diario de personas que ingresan a la ciudad desde otras comunas, que se da en horas de la mañana, dónde se abrieron algunas cuestiones administrativas o de pago. Y también tenemos algunas cuestiones de necesidades básicas como medicamentos o alimentación específica tal como celíacos o diabéticos».

Y agregó: «Los principales movimientos se dan en el ingreso de la zona sur y en la zona norte en el control que tenemos en Scarlatti. También en Colinas donde se desplaza la gente de Cabalango y otras zonas cercanas. Cuando no dejamos pasar a las personas es cuando tiene algún problema con la documentación vehicular que no está en orden, entonces para no tener que hacer una actuación mayor hasta tener que secuestrar el vehículo, se le solicita que no ingresen».

A su vez, se refirió al uso obligatorio de tapabocas o barbijos en la ciudad, «estamos avisándole a la gente, haciéndole entender que ya es una obligación en Carlos Paz. La idea no es salir a castigar a nadie, solo avisar, pero si es reiterativo se tomarán las medidas con la multa, pero sabemos que esos casos son los menos».