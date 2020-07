Seguridad VCP debió tomar acciones más puntuales el fin de semana ante la violación de actividades no permitidas

Tuvieron que advertir a vecinos que no se puede jugar al basket ni al fútbol en plazas y paseos. Se denunciaron cuatro reuniones sociales no permitidas

(Villa Carlos Paz) – Durante los fines de semana, se puede ver cómo los vecinos disfrutan de los balnearios y la costanera, caminan, toman mates, se distraen un poco, pero otros violan las normas, ya que hay actividades que aún no están permitidas. En ese sentido, desde el municipio contaron que tuvieron que intervenir en varias oportunidades.

«En el horario de esparcimiento que sigue vigente, hacemos controles, pero hay que recordar que es hasta las 18 hs y vemos que hay un poco de relajación en ese sentido”, comentó el director de Seguridad VCP Roberto Giménez.

Remarcó que hay actividades “que no están permitidas para hacerlas; tuvimos que tomar acciones más puntuales este fin de semana, principalmente el domingo y me refiero a que en algunas plazas había chicos jugando al basket, picaditos de fútbol, que no se puede hacer. Pero no se labraron actas, se les informa y la idea es seguir inculcando consciencia para que nos comportemos de acuerdo a las resoluciones vigentes dictadas por el COE”.

El fin de semana se dieron “cuatro denuncias especificas, se le dio participación a la Policía como corresponde y se hicieron las denuncias al Ministerio Público Fiscal. En una de las denuncias se hizo un acta por ruidos molestos. En las reuniones que fueron denunciadas, había entre 15 y 20 personas y no eran familiares”, concluyó.