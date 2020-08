Siguen las denuncias contra el Corralón sur de la Municipalidad: Ahora falta una moto secuestrada hace un año

Ante la denuncia hecha público por un vecino al que le desmantelaron el auto en el corralón Sur, han comenzado a surgir nuevas denuncias de quienes vivieron situaciones similares o bien del robo de sus pertenencias.

(Villa Carlos Paz ) – Este es el caso de Jonathan Montagut, a quien le retuvieron la moto en un control y cuando la fue a buscar ya no estaba.

El hecho se traslada al 5 agosto del año 2019 cuando en un control ubicado en calle Juncal y Honduras, le secuestran su moto marca Motomel de 125 CC modelo 2017.

«La municipalidad me secuestra la moto porque tenía la tarjeta verde vencida, la tenía en trámite porque hacía muy poquito que la había comprado y tenía que retirar las papeles en el registro del automotor en Alta Gracia, porque por mi domicilio pertenezco a Alta Gracia, relató .

Y continuó, «pasan unos cinco días me voy a la planta verificadora que está cerca del ACA porque necesitaba llevar la verificación policial el día que tenía que retirar los papeles, porque era lo único que me faltaba, pago todo y en 72 horas tenía que retirar la verificación y me daban la moto».

«Vuelvo a los tres días para retirar la verificación y un encargado de planta me dice que eso lo maneja la policía y que me llegara a preguntar a la municipalidad porque habían ido a verificar la moto y no estaba en el Corralón. En las actas de ingreso, mi vehículo no estaba registrado, por eso me mandaron a averiguar por si no la habían llevado a otro lado, pero en el papel que me dieron decía que entraba a corralón Sur».

Jonathan Montagut, damnificado

«Cuando voy a la municipalidad el día 16 de agosto a las 9,30, me constatan que la moto había sido robada del corralón el día domingo 4 de agosto, cuando a la moto me la secuestraron el lunes 5. O sea que por lógica a la moto me la robaron antes de que me la secuestraran».

Así y todo, Jonathan no se explica aún porque, «en dos cuadras la moto se perdió, nadie sabe nada. Ese mismo día 16 me fui hacer la denuncia a la policía, cuando voy a la policía de la municipalidad todavía no habían hecho la denuncia. Ahí decidí poner un abogado al cual hasta el día de la fecha, le dijeron que la aseguradora de la municipalidad en principio se iba hacer cargo pero después le dijeron que no. Nos están vuelteando (sic), de todos lados y por no tener en que movilizarme perdí dos trabajos el año pasado, hasta el día de la fecha estoy haciendo changas y viviendo el día a día».

El vecino es consciente que a un año de lo ocurrido no cree reencontrarse con el vehículo y aún espera que desde el municipio le digan que pasó, «volví dos veces a la municipalidad para ver si había algún avance y lo único que recibí fueron burlas porque se me rieron en la cara.

La moto está a nombre de mi mujer, las demandas están a nombre de ella, cuento con toda la documentación, los números de legajos y los nombres y apellidos de los inspectores que me secuestraron la moto, lo único que no tengo es el nombre de la persona que manejaba la grúa. Pedí el nombre de la persona y se negaron a dármelo.

Se que la moto no va aparecer más, solo quiero saber que pasó, ha pasado un año y no han dado una respuesta ni solución de nada».

Este jueves el secretario de gobierno municipal, Daría Zeino, ensayó una explicación y en sus declaraciones habló de que se informan por las redes sociales de estos hechos. No es el primer caso de similares características que ocurre. Habrá que ver que plantea el Defensor del Pueblo sobre la cuestión y desde el Concejo de Representantes (de los ciudadanos), tal vez surja un pedido de informes unánime al Departamento Ejecutivo Municipal.