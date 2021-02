Sin precisar cantidad de plazas disponibles, Ashoga confirmó un lleno total durante el fin de semana de carnaval

Los índices de ocupación en los hoteles de la ciudad estuvieron llenos en su totalidad. Se estima que la capacidad fue de un 100%. Obviamente las plazas disponibles son menos que las del año pasado para esta fecha

(Villa Carlos Paz ) – Desde Ashoga mostraron su conformidad por el fin de semana largo de carnaval. Las plazas disponibles en los hoteles de la ciudad estuvieron completos en su totalidad y anhelan que la presencia de visitantes perdure.

«Es uno de los pocos casos en el año que podemos hablar de un lleno absoluto. Durante tres días tuvimos gente que hacía consultas, buscaba alojamiento, desde la mañana hasta la medianoche de cada uno de estos días», manifestó el presidente de Ashoga, Leonardo González.

Y continuó, «no hubo donde alojarse, se completó todo lo que estaba disponible en la ciudad e incluso muchos de lo que no tenían pensado alquilar, pero por una cuestión de necesidad, lo deben haber hecho» .

De igual manera, González señaló que lo ocurrido durante estos días, «sirve pero no nos olvidemos que para la hotelería una vez que se completa nos quedamos con esa capacidad. Si viene más gente que en otro momento del año, no los podemos recibir. Nos sirve cuando hay una continuidad como hubo en otras temporadas entre 45 a 50 días con buena ocupación no es que quiera despreciar pero estos han sido cuatro días donde se trabajó a lleno total y por supuesto que sirve y marca una tendencia en la gente que tiene deseo de salir, de divertirse, de olvidarse de un año malo que tuvimos y decir que hemos tenido un buen fin de semana que a sido bueno no significa que nos olvidemos de todo lo que padecimos y que vamos a padecer».

«Ojala cuatro días nos sirviera para abastecer dos o tres meses del año, pero hay que ser optimistas y pensar que todo esto continúe, que no haya retroceso y podamos seguir trabajando» .