Sindicato de Trabajadores Municipales califica la intervención de ATE en el conflicto con los empleados de la salud como «intromisión»

En la sala de acuerdos del Palacio 16 de julio el secretario de salud municipal y STM firmaron un acuerdo salarial para los trabajadores de la salud.

(Villa Carlos Paz) – En conferencia de prensa y en el marco de la mesa de trabajo llevada adelante entre el Ejecutivo Municipal y el Sindicato de Trabajadores Municipales, se informó del acuerdo salarial destinado a los trabajadores de la salud municipal. Cabe destacar que no se precisó la forma de pago del incremento salarial.

Vale decir que los acuerdos se suman a los ya otorgados para el corriente año y que corresponden a todos los trabajadores del Municipio. En este caso jefes de guardia, médicos de guardias, médicos de terapia intensiva, enfermeros de terapia intensiva y de quirófano.

Al respecto el secretario de Salud, Julio Niz dijo: “Hubo un acuerdo salarial importante en el mes de diciembre para todos los empleados municipales, pero también entendimos que había que hacer ciertas adecuaciones a diversos sectores del ámbito de la salud tanto del hospital como de los centros periféricos. La pandemia nos ha generado momentos difíciles y tenemos a nuestros profesionales de la salud en riesgo permanente. A partir de ahí hemos considerado poder hacer cierta adecuaciones atendiendo a la responsabilidad de ellos en la atención de los pacientes”.

Es por ello, “que hemos llegado a un acuerdo importante con los anestesistas, al sector de terapia intensiva (20%), una adecuación muy importante para los jefes de guardia (15%), y como así también los enfermeros, bioquímicos y radiólogos (10%). Además, hicimos una adecuación importante a todos los trabajadores de la guardia del día sábado, le equiparamos al día domingo y en este proceso hoy terminamos de cerrar un acuerdo con el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) una adecuación a todos los profesionales que se desempeñan en los centro periféricos con un 8% a los profesionales de los CAPS y un 5% para los trabajadores de enfermería”.

Por su parte, el secretario del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), José Altamirano dijo: “Este sindicato siempre va a trabajar en consenso, en diálogo y no presionando (sic). Esto hay que decirlo y dejarlo bien en claro porque la forma para conseguir un benéfico es en una mesa, no con un ‘bombo y una bomba’. Tenemos que ser maduros, entender la situación, recapacitar, dialogar pero en una mesa y de ahí salir con los beneficios que mejores se puedan, esto no termina acá”.

Al mismo tiempo dio su opinión en cuanto a la intervención del gremio ATE: “Lo tomamos como una intromisión de la gente, si bien tiene personería nacional y todo el marco legal correspondiente, pero en este sentido, no corresponde porque hay un sindicato tenemos personería gremial, estamos avalados por la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia de Córdoba, respetamos el marco legal y de sindicatos de base. Además estamos comprendidos dentro de la Carta Orgánica como el sindicato para producir la recategorización del personal”.