Solidaridad sin límites: Tras construir un espacio para los niños, un grupo de vecinas abrió un merendero en Villa del Río

Los días sábados y domingos por la tarde dan la merienda a los niños en la plaza y los miércoles brindan una vianda nocturna a las familias que lo necesiten. Asisten a más de 20 niños y realizan entre 50 y 70 viandas cada miércoles.

(Villa Carlos Paz) – Tras la crisis que atraviesa el país durante la pandemia, hay vecinos que se solidarizan y generan espacios de ayuda, como los merenderos. En este caso, Centediario conoció la historia de un grupo de vecinas de Villa del Río, en el distrito sur de la ciudad, que comenzaron a asistir a niños y familias del barrio hace dos meses; brindando merienda dos veces por semana y una vianda nocturna una vez por semana.

Vale destacar que la iniciativa de estas mujeres comenzó mucho antes que hace dos meses, cuando reutilizaron un espacio del barrio que estaba abandonada para crear una plaza. Se trataba de una casa precaria, sin terminar, ubicada sobre calle Juncal, que pertenecía a un vecino. Cuando el hombre falleció, la construcción era tierra de nadie, donde se hacían reuniones que preocupaban a los vecinos y una parte era un basural. Ante esa preocupación, las vecinas decidieron demoler la construcción y crear un espacio fructífero para los niños y familias de la zona.

Video del proceso de construcción de la «Plaza de la Madres»:

«Antes, en este espacio, vivía un vecino del barrio y cuando falleció se convirtió en tierra de nadie. Con la iniciativa de todas las vecinas decidimos hacer algo acá. Y con la ayuda de dos maridos de las chicas volteamos la construcción que había, empezamos a limpiar y surgió la idea de hacer la plaza que hoy lleva el nombre «Plaza de las madres». El nombre es en homenaje de todas las madres, tías, abuelas, hermanas, hijas fundadoras del barrio», relató Liliana Quintero, una de las mujeres que formaron la plaza y el merendero.

«Todo se empezó a pulmón y recibimos donaciones para ir pintando, arreglando. Finalmente, la plaza quedó inaugurada el 22 de diciembre con un festejo, y después celebramos navidad que los chicos disfrutaron mucho», agregó. Además de los juegos y la cancha de fútbol, decoraron una parte del lugar, colocando mosaicos de diversos colores y una placa. Hoy, lograron generar un lugar lleno de ilusiones, momentos compartidos y con mucha solidaridad.

Por su parte, Vilma Agüero, otra de las mujeres que integran el grupo, explicó el origen del merendero: «Había un merendero unas cuadras más abajo pero no llegaba para este lado, así que me sume a la idea de ella que me pareció espectacular y tratamos de ayudar». Y Liliana agregó: «Tras la crisis surgió el tema del merendero porque veíamos muchos chicos, siempre tenemos entre 20 y 30 niños cuando damos la merienda».

A su vez, otra vecina, Deolinda Heredia, detalló: «El merendero comenzó a funcionar hace dos meses en la plaza, para evitar el contacto cercano con los niños. Después, al ver las necesidades en el barrio, comenzamos una vianda nocturna los días miércoles a las 20 horas. Para buscar la vianda vienen las personas con su recipiente y las medidas de seguridad. Les pedimos que las viandas las vengan a buscar adultos, para cuidar a los niños».

«Estamos dando entre 50 y 70 viandas, lamentablemente lo hacemos los días miércoles, una vez por semana, ya que no nos alcanzan las donaciones para hacerlo más días», comentaron. Laura Sánchez, integrante del grupo de vecinas, expresó: «Día tras día se va sumando más gente, tanto en el merendero como en las viandas. Le damos las viandas a gente que necesita realmente. Vienen chicos de todas las edades, no solo de este barrios sino de otras zonas».

«Estamos agradecidas a las personas que se acercaron con donaciones y esperemos recibir más. En caso de las personas que estén dispuestas a donar, lo pueden hacer en.la calle Juncal 409, en barrio Villa del Río», señalaron las chicas. También se pueden contactar a los números: 3541373402 (Vilma) o al 3541599451 (Liliana). Facebook: «Plaza de las madres».