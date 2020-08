Sportivo Bolívar, otro club que se prepara para volver

Mientras espera que sea aprobado el protocolo para la vuelta activa del básquet, las categorías formativas del club Sportivo Bolívar ya trabajan en la parte física encuadrado en la rutina de calistenia.

(Villa Carlos Paz) – Si bien aún no existe información algún de cuando el básquet puede volver a practicar de manera normal y ante la necesidad de comenzar con la actividad, el club Sportivo Bolívar, al igual que otros tantos clubes de la ciudad, ya retornó a los entrenamientos previos para ponerse en forma para el inicio de la actividad.

Algunos volvieron al club, otros continúan entrenando de manera personal o a través de las plataformas digitales. Lo cierto es que de apoco la actividad se va reactivando y están a la espera de la autorización del COE.

Aldo Rodríguez es entrenador de las categorías formativas del club Sportivo Bolívar y en diálogo con Centediario explicó cómo se vienen desarrollando las actividades; “Hemos tomado una modalidad de trabajar a la par de los gimnasios en el protocolo de calistenia, por suerte tenemos un gran número de chicos que volvieron con mucha alegría al club, obviamente siempre nos preguntan cuándo volvemos a la pelota, a los entrenamientos más normales, y les explicamos que es paso a paso que ya estamos de nuevo en el club y por más que volvamos en un grupo reducido es lo que todos esperábamos”

“Trabajamos divididos en turnos de ocho chicos en cuadrantes de cuatro metros por cuatro metros, por suerte contamos con un buen stock de elementos por lo que se nos hacen más fácil, dinámicos y variados los ejercicios. Ivan O’Duyer es nuestro preparador físico y está dando una mano increíble en toda esta parte”.

Al igual que el resto de las disciplinas se debe esperar que el COE habilite para volver a practicar de manera normal, “todavía no podemos utilizar pelotas y es una lástima porque una pesa, un cono, es prácticamente el mismo peso que una pelota. Nosotros tenemos 15 minutos para desinfectar todos los elementos para los cambios de turno, pero aún el protocolo no lo habilita. Intentamos respetar lo máximo posible, todos con barbijo, cada uno con su botella de agua, el no tener contacto pero a la salida del club los chicos se juntan, de igual manera tratamos que en el club se cumpla con lo solicitado por el COE”.