Subastarán el Shopping Melos que desde hace tres años está a la venta

Será el 16 de Abril vía on line, tiene una base de USD 1,5 millones. Está a la venta desde hace tres años.

(Villa Carlos Paz) – El próximo jueves 16 de abril se realizará una subasta en donde Cesar Neira, dueño del Shopping Melos de Villa Carlos Paz intentará venderlo.

El edificio está a la venta desde hace tres años y en donde el empresario pedía USD 3 millones, ahora en subasta tiene una base de USD 1,5 millones.

Vale decir que el shopping cuenta con 31 locales y cuatro góndolas, de los cuales están vendidos nueve locales y tres góndolas. Además, cuenta con 36 cocheras, tiene escaleras mecánicas y ascensores.

Neyra fue quien construyó el edificio Melos de catorce pisos y 90 departamentos con estilo greco-romano que está sobre el shopping, también edificó el teatro que está al lado del centro comercial. Ahora vende las tres plantas del shopping y los dos subsuelos de cocheras.

“Tengo 75 años, estuve viviendo 35 en España, no puedo seguir con tantos gastos y que no funcione. Es como si me sentara en la escollera a tirar una moneda todos los días. En el 2013 tenía el 90% de ocupación, en los últimos años se fueron yendo y hace tres años que está casi vacío. Pero lo tengo impecable y todo es de última generación. Es como un Patio Bullrich en Carlos Paz”, comentó Neira