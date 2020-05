Tiene nueve años y salvó la vida de su hermano que se había atragantado con un juguete

Ocurrió en Corral de Bustos y los bomberos de esa ciudad lo reconocieron. El pequeño pudo practicarle las maniobras que aprendió a través de un video de Youtube.

(Corral de Bustos) – Un niño de 9 años oriundo de Corral de Bustos pudo, gracias a un tutorial que vio en YouTube, salvarle la vida a su hermano de un año que se había atragantado con un juguete.

Estaban en la casa de su abuela cuando su hermanito se ahogó y Samuel le practicó las maniobras que hicieron que el más pequeño recobrara la respiración y no sufriera ningún tipo de lesiones.

“Se atoró con un juguetito chiquito de los que vienen en los huevitos y se ahogó. Ellos estaban al cuidado de la abuela porque yo tengo que salir a trabajar. Gracias a Dios no pasó a mayores. Samuel me dijo que tenía miedo de haber lastimado al hermano, pero no quedó lesionado”, contó a Cadena 3 Ayelén su mamá.

Si bien el menor confesó que en el momento se asustó, su reacción fue rapidísima. “Me asusté y entonces lo puse patitas para abajo con las rodillas lo apreté y gracias a Dios está bien”, relató el pequeño.

Los bomberos de Corral de Bustos, al enterarse de la noticia, decidieron homenajearlo y fueron hasta su casa con el autobomba para llevarle un regalo. “Me sentí asustado porque en primer lugar no sabía a qué venían, tenemos una estufa y pensé que se había prendido fuego, pero no. Me dijeron: ‘¿vos sos Samuel?’, y dije que ‘sí’. Me saludaron y me emocioné mucho”, agregó el niño.

Mauricio Santini, jefe de bomberos, contó: “Estuvimos charlando y no es fácil estar en esta situación. Lo que hizo él no es algo que se escucha todos los días y es increíble la lucidez que tuvo”. Y agregó: “A uno le pasa con un RCP en la vía pública. La gente tiene muchas dudas y él en ningún momento dudó y al ser un niño tan chico, llegó a ese escenario, aplicó la maniobra y el resultado fue positivo”.

Sobre el video que vio Samuel, Santini dijo que hay muchos en internet de España y de Argentina, pero también señaló que en la Escuela de Corral de Bustos en los jardines hacen una práctica anual, con una situación de simulacro y demás.