Titular de la Hotelera señaló que de seguir la situación como hasta ahora el sector no se podrá sostener más de 45 días

Van a solicitar que se declare la emergencia en el sector. El presidente de la Asociación Hotelera destacó que llevará más de un año recuperarse económicamente

(Villa Carlos Paz) – La Federación Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) emitió un comunicado donde expuso la complicada situación económica que atraviesa el sector, donde indica que el 70 por ciento de los establecimientos están al borde de la quiebra. En este marco, el presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Villa Carlos Paz (AS.HO.GA), Leonardo González hizo referencia a la problemática.

“Llevamos tres meses sin trabajar y la expectativa es que se prolongue más y no vemos reacción del gobierno Nacional, quizá piensan que podemos estar eternamente sin trabajar. El turismo ocupa el tercer y cuarto puesto en la generación de empleo a lo largo del país”, expresó el titular de AS.HO.GA.

La situación se proyecta “de la peor manera; la emergencia económica que está dando vuelta en los últimos días, deberá convertirse en una realidad porque no hay forma de que podamos sostener los establecimientos sin ayuda del Estado. Meses sin trabajar, más todo lo que se viene adelante, no hay atisbo de que podamos abrir en septiembre como se habló en algún momento, no hay nada concreto, son cosas que se hablaron solo en los medios. Seguimos viendo cómo evoluciona el Covid en la provincia de Buenos Aires, que es el lugar de donde provienen gran parte de los pasajeros”.

Aquellos hoteles que tienen empleados, “se están sosteniendo con la ayuda del Estado, que les paga el básico, pero la diferencia que hay la tiene que pagar el empleador, no es una ayuda completa”.

Calculó que esta situación compleja “no se puede sostener más de 45 días; con una deuda acumulada tremenda de todos los hoteleros. Hay otro tema cuando tengamos la posibilidad de reabrir, y es que nadie se imagine que vamos a poder pagar algo, nos llevará seguro muchísimo más de un año para recuperarnos”.