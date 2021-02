«Todos por Ariana»: Una joven carlospacense necesita ayuda para poder realizar un tratamiento oncológico

A la joven de 14 años le diagnosticaron una enfermedad llamada Sarcoma de Ewing, el tratamiento es muy costoso y por ello han organizado una rifa con la finalidad de poder ayudarla.

(Villa Carlos Paz) – La Filial de Talleres, ‘Daniel Willington’ ha organizado una rifa para ayudar a recaudar fondos y así poder solventar los gastos del tratamiento oncológico de Ariana, una joven carlospacense de 14 años.

A la adolescentes le diagnosticaron Sarcoma de Ewing, un cáncer que se produce frecuentemente en los huesos o alrededor de ellos. La enfermedad suele afectar a los niños y adultos jóvenes. Generalmente comienza en las piernas, los huesos de la pelvis y los brazos. El tratamiento incluye quimioterapia, cirugía y radioterapia.

En el caso de Ariana, para finales del mes de marzo se espera que se le pueda realizar la operación, una vez que terminen con la quimioterapia. Previo a esto, deberá hacerse algunos estudios, los cuáles se están gestionando por el Ministerio de Salud. Sin embargo, al ser algo de suma urgencia y con los tiempos que no los acompaña, la madre deberá pedir algunos estudios de forma particular para que no se siga postergando la cirugía y los mismos tienen un costo de $70.000.

El bono ya está a la venta, tiene un valor de $100 y se pueden adquirir poniéndose en contacto con los integrantes de la Filial llamando a los teléfonos 3541389372 o al 351-7602686 o también pueden hacerlo directamente con la familia de Ariana comunicándose a los teléfonos 3541 – 228013 o bien al 3541 – 693942.

También aquellas personas que así lo deseen pueden ayudar haciendo un depósito de dinero al CBU: 0200349611000012835126 (Molina María Alejandra- DNI: 17790156).