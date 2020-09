Tras un allanamiento detienen a la dueña de un geriátrico y la imputan por privación ilegítima de la libertad

El geriátrico está ubicado en la localidad de Villa del Dique y la investigación se inició a raíz de la denuncia de un particular sobre supuestas graves irregularidades en el lugar.

(Villa del Dique) – Tras un allanamiento, la Fiscal de Instrucción, Paula Bruera, ordenó la detención de la dueña de una geriátrico de Villa del Dique y la imputó por la supuesta comisión del delito de privación ilegítima de la libertad.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de un particular sobre supuestas graves irregularidades en el geriátrico y en virtud de esta situación se procedió a realizar allanamiento con orden del Juez de Paz local.

El procedimiento fue llevado a cabo por la delegación local de la Policía de la Provincia, acompañado por personal perteneciente a los Gabinetes de Fotografía y Medicina Legal de la Dirección de Policía Judicial de la ciudad de Córdoba. Los mismos, previo a su ingreso al geriátrico se les realizó un test serológico rápido para detección de Covid 19, a fin de extremar las medidas de precaución y bioseguridad.

Tras el allanamiento, se constató la existencia de irregularidades graves en las condiciones edilicias y violación de los derechos de los adultos mayores alojados, entre las que se destacan: habitaciones sin puertas, baños no adaptados, ambientes sin calefacción; además de no contar con las mínimas medidas de bioseguridad para la prevención de la propagación de COVID 19. A su vez se evidenció que el cuidado de los ancianos, al momento del procedimiento, se encontraba a cargo de personal no específico para ese tipo de tareas, incluso una de las personas es menor de edad. Asimismo, los residentes manifestaron malos tratos por parte de la propietaria.