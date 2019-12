Tras un proceso largo y difícil una chica trans comenzó el trámite para tener su Documento Nacional de Identidad

Se trata de Eli Romero, quien tras un difícil proceso, se animó a ir por su sueño. Hoy está buscando un trabajo y hace rato dejaron de importarle los prejuicios que parte de la sociedad tenía de ella

(Villa Carlos Paz) – Eli Romero es una chica trans que vive en Carlos Paz y hoy inició el sueño de tener su Documento Nacional de Identidad. Este lunes 30 de diciembre comenzó el trámite, que significa una nueva etapa en su vida.

“Es un momento especial, hoy hice el acta de nacimiento y ya comencé el camino para hacer el cambio de género y nuevo documento de identidad. En 20 días voy a tener mi DNI, lo que implica una nueva etapa de vida”, comentó Eli.

Fue un proceso “largo y difícil, pero ahora estoy feliz y me llamó Eli Romero para toda la sociedad, lo cual es algo que anhelé mucho. Tuve muchas dificultades como diferencias con mi familia, enojo, pero una amiga mía me dio el empujón y logre llegar a esto”.

Destacó que tiempo atrás, todo “era muy feo, me escondía, lloraba, pero ahora soy esto, y al que no le guste y no quiera hablarme, no será mi problema. En este momento no tengo trabajo, pero estoy buscando”.