Tres adjudicados del Loteo H comenzaron a construir sus viviendas

Se trata de personas que fueron beneficiadas con el sorteo del Plan Semillas. Uno de ellos ya tiene la vivienda casi terminada

(Villa Carlos Paz) – Hace algunos años, el municipio realizó un sorteo público donde adjudicó 119 lotes a vecinos a través del Programa Terrenos para tu Vivienda. En ese marco, el gobierno de la Provincia favoreció bajo el mismo sistema a 50 de esas familias, con el Plan Semillas, que consta de un kit de vivienda.

Lo cierto es que pasó el tiempo, y por una cosa u otra, las obras en el conocido “Loteo H”, ubicado en el ingreso al barrio Colinas, están paradas. Se abrieron las calles, se trabajó en algunas cuestiones, pero no hay servicio de electricidad ni de agua. Los adjudicados y sobre todos aquellos que fueron beneficiados con el Kit, tienen apuro por construir, ya que no pueden seguir pagando alquileres y no tienen donde guardar los materiales.

En este marco, tres de ellos, comenzaron a construir sus viviendas. Una familia depositó todo el kit en su lote y quisieron instalarse con una carpa para cuidar todo, pero no los dejaron, así que se quedan las 24 hs haciendo guardia en un vehículo. Otro de ellos, comenzó por abastecer el lugar con agua y de esa manera de a poco arrancó con lo que serán los cimientos y el tercero, es el más avanzado, ya que tiene su vivienda casi lista para habitar.

Mientras que un cuarto adjudicado, hace un tiempo largo, ya se encuentra instalado con su familia en su terreno, y viven en un colectivo que fue adecuado para la circunstancia.

Desde la Asociación Civil Hogar Clase Media, señalaron que cuidan celosamente el Loteo entre todos, ya que hubo muchos intentos de usurpación y los fines de semana sobre todo, merodea gente ajena al lugar observando la situación, seguramente con la misma intención.