Turbidez del agua: Ante pedido de informes de un concejal, el Ejecutivo indicó que se debe a una deficiencia en la Planta

En los últimos días vecinos se quejaron por el estado de suciedad con la que llega el agua. En el Pleno de Gobierno el Ejecutivo brindó información al respecto

(Villa Carlos Paz) – El porque llega en determinados momentos el agua turbia a los hogares, fue un pedido de informes que presentó el concejal de Carlos Paz Despierta, Daniel Ribetti, hace algunas semanas. Según contó en el marco del Pleno de Gobierno que se desarrolló en los últimos días, el Ejecutivo hizo alusión a la problemática.

En este sentido, el edil señaló que se “avanzó en la respuesta de la problemática de la provisión del servicio de agua y desde el Ejecutivo se explicó que la turbidez que presenta se debe a una deficiencia que existe en la planta potabilizadora en Cuesta Blanca y que necesita de una importante inversión”.

“La incapacidad que tiene de resolver un problema político desde hace 10 años, lleva a que estas obras no se puedan hacer. No puedo creer que en este siglo XXI con la capacidad que tenemos los seres humanos de comunicarnos y resolver problemas, no sea capaz el municipio de establecer con la Cooperativa una estrategia para solucionar este tipo de cosas”.

“No puedo considerar que esta cuestión minúscula que tienen en sus mentes, les impida avanzar en problemas que tiene como rehén a la sociedad, a los vecinos de Carlos Paz. En el mundo y en la historia se resolvieron problemas políticos mil veces más complejos, y se pudo avanzar y acá está claro que tenemos un problema político y no está la intención de resolverlo. Creo que le queda cómodo al gobierno tener al enemigo perfecto, la Cooperativa tiene un sin números de errores y creo que de ahí se vale el gobierno para construir su relato y tener a quien culpar de todo, la contaminación, la deficiencia, donde se complica mucho más mantener un relato en la cuestión del servicio de transporte”, expresó.

Por último, anhelo que en este 2020 “el gobierno pueda dar una clara señal de madurez política de cara a solucionar esta cuestión. Nosotros fuimos acusados de una manera peyorativa por el oficialismo de tener lo que ellos denominan relaciones carnales con la Cooperativa, que no es más que la intención de mediar en una situación que creemos es artificial. No tenemos inconvenientes en sentarnos con nadie, llevamos propuestas al oficialismo para desarrollar en conjunto y ni siquiera fueron analizadas”.