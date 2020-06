Un acto por el Día de la Bandera sin juramento pero con muchas actividades virtuales

Desde el municipio prevén que en agosto se podría realizar la promesa ante la bandera. A partir de las 22 hs de este viernes comienzan los festejos previstos

(Villa Carlos Paz) – El 20 de junio es el día de nuestro emblema nacional y la fecha fue elegida para honrar al creador de la bandera argentina, Manuel Belgrano, quien murió el 20 de junio de 1820, a los 50 años. Uno de sus mayores legados fue la creación del gran símbolo patrio, al que le dio vida el 27 de febrero de 1812 durante la gesta por la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Para conmemorar este día y ante la imposibilidad de realizar un acto masivo abierto a la comunidad, el municipio organizó diversas actividades que se podrán disfrutar de manera virtual.

“A partir de las 22 hs de manera virtual, artistas de nuestra ciudad hicieron un trabajo muy interesante y se plasmó en un video, participaron integrantes del centro de Educación Municipal (CEM), del Departamento de Arte en Movimiento, del Departamento de Artes Visuales y Literarias y la Sinfónica municipal”, informó el director de Cultura Daniel Grana.

Por otra parte, este sábado 20 de junio a las 11 hs en el Parque Estancia La Quinta se realizará el acto protocolar, “respetando el distanciamiento social y sin público. Además de las autoridades municipales estará presente la Sinfónica y el acto continúa con la presentación de propuestas artísticas. Mientras que a las 19 hs se hará la transmisión en vivo de la presentación del libro ‘Belgrano, el preferido’, del reconocido periodista y escritor Mariano Saravia”.

Esta fecha patria es muy especial para nuestro país y para los niños de 4° grado, que realizan el juramento a la bandera y esperan ansioso este momento. Lamentablemente ante la situación de Aislamiento que nos toca vivir, no lo podrán hacer en este momento, pero si más adelante. “Muchas familias no tienen acceso o se da un impedimento para acceder a los medios digitales, sería injusto hacerlo de manera virtual y que no todos pudieran participar, y por eso tenemos previsto para agosto realizar la promesa a la bandera”, finalizó.

