Un carlospacense varado en Villa María pide retornar a su casa

Desde el 20 de marzo y hasta la fecha, un carlospacense se encuentra en la ciudad de Villa María producto de la cuarentena decretada por el Covid-19. Pide volver porque tiene que reincorporarse a su trabajo.

Luis Antúnez

(Villa Carlos Paz) – Luis Antúnez es un carlospacense que se encuentra varado en la ciudad de Villa María. Al inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de Covid-19, Antúnez se encontraba en dicha ciudad por cuestiones personales.

Por la cuarentena se vio en la obligación de cumplirla en aquella ciudad, pero pasan los días y no logra obtener el permiso de viaje para trasladarse. El único medio para solicitarla es a través de una página web la que se encuentra colapsada. El hombre tiene que regresar a su trabajo y no consigue los medios para hacerlo.

“Estoy varado en Villa María desde que comenzó la cuarentena, por lo que me tuve que quedar, pero ya hace más de un mes que estoy acá. Me dieron permiso en el trabajo pero tengo que volver y no encuentro el modo”, relató Antúnez.

“Cuando dieron el permiso, un día sábado, que duró 11 horas y salieron 20.000 permisos la página en la cual había que entrar para solicitarlo estaba bloqueada, no se pudo entrar y después la cortaron y hasta el día de la fecha intento pero siempre está con la misma leyenda”, precisó Antúnez.

Y agregó, “he intentado por el trámite a distancia nunca me contestaron el mensaje, por sí o por no, no puedo sacar el permiso. Hablé a Gendarmería, a la Policía ya no sé a quién me falta hablar”.

En este sentido señaló que, “no puedo entender porque están mandando a 16 aviones a buscar gente a otros países y nosotros acá dentro de la misma provincia no podemos movernos. Tengo mi auto, viajaría sólo y no puedo entender que no tenga forma de hablar con alguien para que pueda resolver el caso”.