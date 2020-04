Un ciudadano denuncia abuso y brutalidad policial por parte de efectivos de la Departamental Punilla

Además le secuestraron la camioneta con la que trabaja. El hombre expresó que vivió una pesadilla y hasta pasó por una situación de asfixia que le provocó un desmayo.

(Villa Carlos Paz) – El viernes pasado, Pablo de 37 años de edad, con domicilio en la localidad de Icho Cruz, se trasladaba en su camioneta Amarok hacia la ciudad de Córdoba por cuestiones de trabajo, cuando le tocó vivir una injusticia, como él lo calificó. Es que luego de haber presentado toda la documentación en el control que se encuentra en el acceso a nuestra ciudad, viniendo desde Icho Cruz, la Policía lo obligó a detener la marcha unas cuadras más adelante y de ahí se dieron una serie de situaciones que aún no puede entender el damnificado.

Pablo, quien por indicaciones de su abogada preserva su apellido, contó a Centediario que trabaja en una empresa agropecuaria que exporta cereales y que cuenta con el permiso para circular por el país y que tiene todo en regla, sin embargo fue detenido y desde la institución policial aún no pueden justificar cual fue el motivo real. “Pasé muchos controles sin problemática, pero el viernes cuando iba de Icho Cruz hacia Córdoba me pararon en un control en el ingreso a San Antonio de Arredondo, donde había personal de la Municipalidad de Carlos Paz y de la Policía. Me pidieron documentación personal y del vehículo y carné de conducir; un policía se acercó y me pidió el documento, le dije que tenía el Pasaporte a mano, y que le buscaba el DNI si era necesario. El municipal me devolvió el permiso y me indicó que estaba todo bien, le pregunté al policía si buscaba el documento y me dijo que no, que siga camino”, relató.

Y siguió: “Hice unos kilómetros ya por la Avenida Cárcano y cuando arranqué en un semáforo se me acercan dos motos de la Policía y me dicen que me tire al costado. Me volvieron a pedir documentación, les dije que me acababan de controlar, pero ellos me dijeron que era otro control que querían hacer. En un momento uno de ellos se acercó a la camioneta, yo estaba con el que me controlaba todo los papeles, y le dije que tenía dinero en el vehículo. Ahí ya el trato cambió un poco porque yo tenía el dinero de un pago. En eso llegó el principal de apellido P, me vuelve a decir que tipo de permiso tenía y con el celular de él, se pone a hacer algo y vuelve y me mencionó que el permiso no estaba apto, a lo cual me negué porque pase por varios controles y tengo la aplicación del gobierno nacional, con ‘Mi billetera’, en mi celular. Y es cuando me dice que las cosas se hacen como él dice, y me indicaron que me iban a secuestrar la camioneta y me iban a demorar”.

“Llegaron dos motos más, me pusieron contra el móvil para ponerme las esposas, fue todo muy hostil; les mencione del dinero, que lo pusieran entre mis pertenencias y me dijeron que iba a quedar secuestrado también, algo ilógico. Me metieron en el móvil, veía que había mucha gente en el lugar y sacaron fotos, porque luego me las hicieron llegar. En un momento agarré el teléfono porque me llamaban y ahí es cuando uno de ellos me tapa la boca, uno me quita el celular y otro me agarra del cuello apretándome la tráquea hasta asfixiarme. Ahí es cuando me desmayé de la desesperación y cuando recobré la conciencia uno me seguía teniendo y otro me pegaba dentro del móvil, con total impunidad. Me desfiguraron al punto de que cuando llegamos a la Comisaría a entregar el procedimiento, el principal a cargo no quería recibirlo, porque me vio cómo estaba. Empezó a preguntarle al ayudante que me llevaba porque me detuvieron, le dijeron por el artículo 205, y entonces le preguntó porque me pegaron, si me había resistido, a lo que le contestaron que lo hablara con el principal P, que es el jefe de los Halcones (la división motorizada). El ayudante, que también me pegó, es de apellido A. El que manejaba el móvil por su estado de euforia, para mi estaba bajo los efectos de una sustancia, ya que no podía ser que tenga esa actitud y hasta se sacó la identificación para que no leyera su apellido, pero ya me dijeron el nombre desde la Policía”.

Señaló que ya en la Departamental Punilla le dieron “otro trato, me hablaron porque se dieron cuenta de lo que habían cometido y me indicaron que tenía que ir a la Unidad Judicial e ir al médico para que me viera las marcas que tenía. Cuando llegué me dijeron que entregue las pertenencias, me saqué todo y el ayudante A, me trajo en una bolsa un IPAD que tenía en la camioneta y entonces le pregunté por la plata y me dijo que había quedado secuestrada con el vehículo, lo cual no era lógico, pero firmé y me tuvieron cerca de seis horas en un calabozo”.

Luego de estar detenido, contó que pasó “por la Unidad Judicial, como me pidieron de la Departamental, y me dijeron que no me podían tomar la denuncia contra los policías, que lo haga el lunes en una Fiscalía. Lo que me sorprendió es que quien me atendió allí, me dijo que tenía el dinero que estaba dentro de la camioneta y que eran 23.700 pesos, a lo que dije que no podía ser porque tenía 45 mil, y no supieron decirme nada; la única contestación fue que quizá el resto estaba en la camioneta. Primero me dijeron una cosa, y después hicieron otra, es inédito. Después fui al hospital, una doctora me controló y certificó los golpes, volví a hacer la denuncia y no me la quisieron tomar y quedé varado en Carlos Paz”.

Por último, destacó que le secuestraron el vehículo “ilegalmente, porque tengo todos los permisos que corresponden, hasta para ir a Buenos Aires. Están haciendo abuso de poder, nunca en mi vida viví algo así, el miedo que me produjo la asfixia que me provocaron fue terrible. Es una injusticia, por qué lo hicieron?, para qué?, esto me sacó las ganas de muchas cosas. Hoy tengo que gastar plata para moverme, deje de laburar, mi familia está muy preocupada por la situación, qué va pasar, es realmente un conflicto sin ninguna necesidad, me pregunto de donde viene esa perversión, esa maldad para hacer esto”.

Cabe destacar que hasta el momento a Pablo no le tomaron la denuncia ni le devolvieron el vehículo y sigue encontrando negativas para recuperar sus cosas y el dinero que falta.