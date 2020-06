Un detenido en Río Tercero por tenencia y distribución de material pornográfico infantil

Con información previa originadas en un reporte de Estados Unidos, se realizaron allanamientos en las ciudades de Río Tercero y Manfredi con el secuestro de material tecnológico para la investigación

(Río Tercero) – La Fiscalía de Instrucción de Río Tercero, a cargo de Paula Bruera, dispuso la detención de un hombre de 40 años de edad por el delito de distribución de pornografía infantil. Las Actuaciones tuvieron comienzo con un reporte NCMEC (National Center For Missing and Exploited Children) proveniente desde Estados Unidos, alertando sobre eventual distribución de material pornográfico con la participación de niños en un domicilio de Río Tercero, el que habría sido reenviado por el imputado, pero no producido por él.

Se realizaron procedimientos de allanamiento de manera simultánea en un domicilio de Río Tercero y otro en un domicilio de la localidad de Manfredi, lugar donde residía el presunto receptor del material de pornografía infantil distribuido por el imputado. En ambos procedimientos se secuestraron aparatos tecnológicos para ser analizados en el laboratorio forense de Policía Judicial.

La investigación fue ejecutada por investigadores de la Dirección de Investigación Operativa (DIO) a cargo de Luis Micheli, e ingenieros de la Unidad Informática Forense, ambos de Policía Judicial de Córdoba con la colaboración de personal Policial de la Brigada de Investigación de la Departamental Tercero Arriba, de la Policía de la Provincia de Córdoba.