Un sondeo realizado por la Hotelera preanuncia, de persistir esta situación, que un 85 % del sector colapsaría en menos de dos meses

Se desprenden diversos datos. Uno de ellos anticipa que el 50 por ciento de los hoteles y gastronómicos no podrá hacer frente al pago de los salarios

(Villa Carlos Paz) – La Asociación Hotelera y Gastronómica de Villa Carlos Paz (AS.HO.GA), realizó una encuesta a hoteleros y gastronómicos, consultando sobre las acciones que se tomaron durante marzo y abril para enfrentar los costos fijos, en el marco del cierre de los establecimientos a causa del Aislamientos Social, Preventivo y Obligatorio.

“De las empresas relevadas, un 90 por ciento de micropymes, con no más de 5 empleados, en su mayoría hoteles de categoría media y empresas gastronómicas de no más de 100 cubiertos, se advirtió que pese a la situación particular de cada una, un 70 por ciento ha priorizado el pago de sueldos y la continuidad de sus empleados. Esto no estaría ocurriendo en mayo, cuando se tengan que cancelar las obligaciones salariales correspondientes al mes de abril. El 50 por ciento anticipó que no podrá hacer frente al pago de los mismos, ni siquiera con la ayuda del Programa de Asistencia al Trabajo, propuesto por el Estado nacional. La otra mitad espera hacer uso del recurso que ofrece el gobierno y realizar acuerdos o pagos parciales por la diferencia”, señala el informe emitido por la Asociación, y detalla: “Un poco menos del 40 por ciento no tomaron acciones en relación a los empleados, pero las empresas restantes han tenido que cesantear a parte de sus colaboradores”.

Entre otras cuestiones, se desprende del sondeo, que “prácticamente la mitad de los establecimientos destaca problemas financieros. La principal dificultad se da en el cobro de deudas; en menor medida el rechazo de cheques recibidos y finalmente, la imposibilidad de cubrir las obligaciones contraídas. Respecto a los impuestos nacionales y provinciales solo un 18 por ciento ha podido hacer frente al pago de los mismos, un 39 % decidió postergarlos, y un 43 por ciento argumenta que no podrá asumir este compromiso hasta que se reactive la actividad. Algo similar ocurre con los servicios públicos vencidos durante la cuarentena: sólo el 26 por ciento de los encuestados afirma haber abonado en tiempo y forma”.

En cuanto a la adecuación de la actividad a las nuevas forma de vida, en la gastronomía el delivery surgió como una opción, pero representa a un 30 por ciento de los consultados. Por otra parte, los establecimientos hoteleros que poseían reservas, “casi un 50 por ciento de quienes además recibieron señas debieron devolver las mismas, el 26 % tuvo que anularlas y el 13 % acordó usarla como crédito a futuro”.

En este marco, el estado dispuso alternativas económicas como planes de ayuda financiera mediante la obtención de créditos, en ese sentido, “el 83 por ciento de los consultados afirmaron no haber accedido a los créditos MiPyme. A la inversa, cerca del 50 por ciento de los empresarios hicieron uso de los beneficios para pagos de sueldo y F931”.

La expectativa futura también fue relevada y “el 90 por ciento de los hoteleros mencionó que no ha recibido consulta alguna por reservas a plazos posteriores. Por último y no menos importante es la percepción de la economía mientras dure la cuarentena y un 37 por ciento entiende que su capacidad de supervivencia en estas condiciones es de dos meses, un 35 lo estima en un mes y un 13 afirma haber llegado al límite de sostenimiento. Sólo un 15 por ciento podría llegar sin actividad hasta el mes de septiembre”.