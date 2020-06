Un técnico logró recuperar fotos y audios del celular que le robaron a la mamá de Thiago

Aunque está muy contenta, Nataly sigue ofreciendo dinero por su teléfono, ya que necesita recuperar los audios.

(Villa Carlos Paz) – Fue grande la emoción de Nataly Herrera cuando un técnico de Claro de Carlos Paz, la llamó para decirle que había podido recuperar las fotos y videos de Thiago. Recordamos que a la mujer, le robaron el celular, donde atesoraba recuerdos de su hijo, que murió hace 11 meses. Igualmente, contó que sigue ofreciendo los 10 mil pesos como recompensa y pide encarecidamente a quien se lo llevó, que lo devuelva.

“Me llamó un chico de un local de Claro y me dijo que fuera hasta el comercio, ubicado cerca del Banco Macro y me dio un chip y el mismo número que tenía y que me había recuperado la cuenta de Google, y lo más importante las fotos y videos, aunque los audios no se pudo”, contó Nataly.

Esto fue una gran noticia para ella, ya que justo se cumplen 11 meses de la muerte de Thiago: “Estaba muy angustiada, pero lo bueno es que recuperé algo. Este chico vio lo que compartí y lo que me pasó y me hablaron, no me cobró nada, le quise pagar pero me dijo que era un placer para él hacerlo. Fue muy grande la emoción que me dio, hasta me olvidé de preguntarle el nombre, pero le agradecí mucho, lloraba de la emoción”.

Igualmente Nataly, señaló que sigue ofreciendo la recompensa de 10 mil pesos, ya que quiere recuperar los audios que le mandaba siempre Thiago cuando ella se iba a trabajar, ya que es una forma de sentirlo cerca. “Espero que la persona que se lo llevó y lo tiene, me lo devuelva; no es por el teléfono, porque si pongo 5 mil pesos más, me compro uno nuevo, pero no es eso lo que me importa. El celular es mi tesoro, la funda que hizo con su imagen la hice con lágrimas en los ojos, porque era algo que podía ver siempre, y seguro que la tiraron, y no es por el dinero que gasté para hacerlo, es lo que significa. El teléfono es mi cajita de recuerdos, todas las mañanas escuchaba sus audios cuando él me saludaba, y así lo siento más cerca mío”.