Un triángulo de las Bermudas en Carlos Paz?: Fue a retirar su auto al Corralón Municipal y estaba desmantelado

Vecino de Carlos Paz denuncia que le desmantelaron su vehículo en el corralón municipal. Luego de reunir un monto importante de dinero para hacer una primer entrega, fue a buscar su auto, un Citroen C4, y lo encontró totalmente desarmado.No es la primera vez que ocurre algo así en ese lugar

(Villa Carlos Paz) – Esta semana se difundió en las redes sociales la denuncia de un vecino al Corralón Municipal por ir a retirar su auto y encontrarlo desmantelado. Se trata de Maximiliano Iván Quiñonez, quien tenia secuestrado su auto, un Citroen C4 modelo 2008, desde mayo del año pasado y esta semana logró juntar el dinero para retirarlo del corralón. El vecino ya presentó la denuncia contra la Municipalidad ante la policia, buscando que le reconozcan su reclamo.

En comunicación con Centediario, Maximiliano relató: «Mi auto se me rompió en la YPF, ubicada en Avenida San Martín, como no me arrancaba lo deje ahí y me tenia que ir de viaje. Cuando vuelvo, luego de 20 días, ya no estaba más mi vehículo, me lo había secuestrado la Municipalidad. Esto ocurrió en el mes de mayo del año pasado, en el 2019″. Y destacó: «En ese tiempo fui varias veces a tránsito de la Municipalidad para arreglar la situación, como no llegaba con el dinero para sacar el auto pasaron los meses. Finalmente pude llegar con el dinero que me pedían justo antes de la pandemia, donde se cerró la Municipalidad y tuve que esperar hasta que vuelvan a abrir».

«Conseguí la plata esta semana; me pedían 150 mil pesos y porque fui voluntariamente el precio final me quedó en 120 mil pesos. Me dieron la posibilidad de pagar una entrega de 35 mil pesos y seis cuotas de 15 mil pesos. Cuando el día miércoles voy a buscar el auto lo encuentro totalmente desmantelado, le faltaba todo el frente, le cambiaron todas las ópticas, me arrancaron toda la parte electrónica, el auto no sirve. Decidí no reirarlo porque si lo hacia iban a considerar que lo retiraba conforme», continúo.

Ante esto, Maximiliano señaló que fue directamente a realizar la denuncia a la policía, contra la Municipalidad porque su vehículo estaba en la parte municipal del corralón.»Desde la policía me pidieron que le entregue todas la pruebas que tenía y le entregué todo este jueves por la mañana. Y recién me entero que desde la Municipalidad plantean que me presente allí, para conocer mi situación. Así que este viernes me presentaré en la Municipalidad», detalló. Y exigió: «Yo quiero que me reconozcan lo que le falta, el auto no sirve más; quiero que me repongan lo que es mío«.

Centediario publicará también hoy el caso de una persona, que fue a retirar su motocicleta y la misma ya no estaba.

Video que relata la denuncia del vecino contra la Municipalidad: