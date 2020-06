Una familia busca desesperadamente a su perro Kevin

Se fue de su casa el 27 de mayo. Lo vieron por diferentes lugares pero como no tienen movilidad nunca llegan a encontrarlo.

(Villa Carlos Paz) – Kevin tiene 16 años y desde los 2 meses que vive con una familia y otros dos perros. El 27 de mayo, salió a la calle sin querer, y desde ese entonces no lo volvieron a ver. Lo buscan desesperadamente por todos lados, pero la imposibilidad de circular sumado a que no tienen movilidad, dificulta el hallazgo de la mascota.

En este sentido, Adriana, su dueña, contó a Centediario: “Hace muy poco que nos mudamos a Carlos Paz, y vivimos en un complejo ubicado en Santa Rita; Kevin nunca salió a la calle, ninguno de los perritos que tengo, los cuidamos mucho. Tengo un ventanal que tiene rejas y ese día, salió, no nos dimos cuenta, y alguien dejó el portón abierto del lugar y salió. Cuando nos dimos cuenta que no estaba, fuimos a buscarlo, nos avisó una chica que lo había visto cruzando la ruta, cerca de Keops, fuimos pero no estaba”.

“Se nos complicaba salir, a mi hijo lo paró la Policía varias veces y le dijeron que no podía hacerlo. Lo cierto es que no está con nosotros, nos llaman diciendo que lo ven por distintos lugares, pero cuando logramos ir no está”, expresó.

Y agregó: “No tenía contacto con otros perros, salvo con los dos que tenemos y nos enteramos que lo vieron con perros del centro, lo que nos da tranquilidad de que ninguno lo pueda atacar y que hizo amigos”.

Con ternura, la mujer recordó que Kevin “se crió almorzando pollo, churrasquita y verdura y que le gusta la fruta, que come manzana pero hay que sacarle la cascara, toma té en mamadera cuando le duele la panza, si le das comida con el tenedor, te la recibe con una delicadeza que ni un adulto lo hace. Es muy cuidado y mimado, por eso nos entristece pensar si estará bien o pasando frio, queremos que regrese porque tiene su hogar”.

Si alguien ve a Kevin, comunicarse al teléfono 3541-680111 o contactarse a través de Facebook con IPAD.