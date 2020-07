Una familia y sus amigos entregan viandas por las noches en sectores vulnerables y necesitan de la solidaridad de todos

Hace 15 días se formó el grupo y con plata de sus bolsillos preparan viandas para llevarles a quienes más lo necesitan. En un principio eran 80 y con los días alcanzó a las 250

(Villa Carlos Paz) – Escuchan y viven todo tipo de historias, cada una de ellas toca su fibra más íntima y aunque cada vez necesitan más dinero para poder lograr entregar esas viandas, están convencidos que lo tienen que hacer por cada una de esas personas que los esperan cada nochecita para poder disfrutar de un plato de comida caliente.

Nahuel Fontanari trabaja en la calle repartiendo gas envasado y observa y mira a su alrededor, y vio que en ciertos sectores de nuestra ciudad, hay personas que no pueden trabajar, que la están pasando mal, que no tienen para comer todos los días. Eso lo llevó a decirle a su familia y a amigos que lo acompañen a ayudar a esos vecinos.

Hace 15 días se armó el grupo, son todos trabajadores y a nadie le sobra el dinero, pero se organizaron y con plata de su bolsillo y donaciones, decidieron agarrar ollas y quemadores y cocinar en los puntos más vulnerables de la ciudad. En sectores de Colinas y El Zanjón, se instalan cada tarde de lunes a sábado, en esa previa entregan café o mate cocido, ropa, y después se ponen a cocinar y a entregar cada porción.

Arrancaron entregando 80 y hoy llegaron a las 250 y ya se les complica poder conseguir los alimentos para elaborar el menú de cada día. Y es por eso que decidieron apelar a la solidaridad de la comunidad para poder seguir sosteniendo esta acción, que tanto hace falta.

“La gente nos espera, necesita que vayamos y nos agradecen siempre. Pero vemos de todo, y no podemos dejar de ir. Mi hijo invierte el dinero que gana en comprar cajones de verdura y alimentos y cuando recibimos alguna donación, cambiamos el menú, nos vamos acomodando. Las personas que realmente lo necesitan, son muy agradecidas. Nos conmovemos cada vez que vamos, hay personas que nos dicen que les da vergüenza ir a buscar la vianda, otros no pueden movilizarse para ir a trabajar, otra familia nos sigue donde vamos a entregar, caminando porque de lo contrario no comen, son muchas situaciones y no podemos dejar de ir”, contó Claudia de Fontanari, mamá de Nahuel e integrante del grupo solidario que se conformó.

Necesitan pollo, carne, verduras, frazadas, entre otras cosas. Para aquellos que quieran colaborar pueden comunicarse al teléfono 3541 31-7838.