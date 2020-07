Una importante caravana renovó el pedido de justicia por el asesinato de Andrea Castana y exigió respuestas de la fiscalía

Alrededor de 100 vehículos recorrieron las calles de la ciudad reclamando se esclarezca lo ocurrido con la joven Andrea Castana el 11 de marzo de 2015.

(Villa Carlos Paz) – Cinco años han pasado del asesinato de Andrea Castana en el cerro de La Cruz y aún la sociedad de Villa Carlos Paz, se pregunta que ocurrió y porque aún no hay responsables de lo ocurrido un 11 de marzo del año 2015.

Y fue por ello que sus familiares y amigos organizaron una caravana por el centro de la ciudad en reclamo de justicia. Alrededor de 100 vehículos acompañaron esta iniciativa, todos con banderas, remeras y carteles pidiendo por el esclarecimiento de la joven.

La caravana recorrió el centro de la ciudad y tuvo dos paradas significativas, una de ellas en la puerta de la Departamental Punilla de Policía y en la Fiscalía de 2° Turno a cargo de Ricardo Mazzuchi quien está a cargo de la causa.

Las impulsoras de esta manifestación fueron, como siempre, las amigas de Andrea, quienes en dialogo con la prensa dijeron que:

“Como el 11 de marzo no pudimos realizar la marcha a causa de la pandemia decidimos hacer este 11 de julio un autazo en pedido de justicia y en memoria de Andrea Castana.

“Vemos que hay una muy buena convocatoria, le agradecemos por acompañarnos y queremos demostrarle a la fiscalía que no estamos solos, que es el pueblo el que también está pidiendo justicia”.

Con relación a si hay novedades en cuanto a la investigación de la causa Nadia y Macarena coincidieron en decir que, “no tenemos ningún otro dato, lo que Luis (Castana) comentó fue lo que le llegó, no ha inventado en nada y es lo que queremos saber, que la justicia, sobre lo que se fue a declarar, vea si es verdad o mentira”.

“Si bien con la pandemia se cerró la fiscalía, pero ahora ya han abierto nuevamente y seguimos sin noticia. Necesitamos ya la justicia.

Por su parte, Luis Castana, padre de Andrea participó de la caravana en lo que fue su primera vez en este tipo de concentraciones; “Mientras sienta que están investigando me quedo en el molde, pero ya siento que es una burla”, contó Luis

Y continuó, “no hay ninguna novedad y en la época en la que fue la ultima feria judicial, recibí por intermedio de un tipo que me contacto por Facebook, una información. Me dio todos los datos de gente involucrada y mientras la fiscalía estaba de feria hice mis investigaciones a mi manera y cuando abrieron, lo presente en fiscalía y la que está ahora de secretaria, una tal Ivana Maldonado, me amenazó que si intervenía en la investigación podía ir preso”.

“Entregué todo lo que tenia, fotos, números de teléfonos, nombres de personas y no se si se habrá investigado. Una de las cuatro personas que me nombra este tipo, hace dos años le pedí al secretario del fiscal que le hiciera un ADN y no se hizo y ahora tampoco”.

En cuanto a la sospecha que mantiene en lo que le ocurrió a su hija, Luis relató que “tengo mi teoría, Dios quiera que me equivoque por mis nietos no por los demás. Yo apunto al circulo íntimo, incluye a su ex marido, a sus empleados, a su pareja, en especial a la persona que citó a Andrea en el cerro de la Cruz, una tal Érica Tapia. Ojalá me equivoque, lo mío no es una competencia para ver quien tiene la razón o no, quiero que se termine pero yo tengo mi teoría y como me dijo un policía de homicidios, si no tiene nada que ver el circulo íntimo se llevaron todas las cartas ellos y el circulo íntimo no son ni mis hijos, ni yo, es el entorno de la ex pareja de Andrea.

Por ultimo y en relación a si mantiene contacto con sus nietos, Andrea tuvo dos hijos, Luis Castana dijo, “no veo a mis nietos. No tengo restricción legal, pero hay alguien que no me deja verlos y no quiero presionar a los chicos. Cuando sean grandes se van a dar cuenta lo que pasó y porque estoy haciendo lo que hago”.