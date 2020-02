Una joven denunció al municipio ante el INADI por discriminación

Se trata de Florencia Santillán que desde hace años viene luchando por la accesibilidad en distintos ámbitos. La denuncia se vincula a la imposibilidad de ingresar al Concejo de Representantes

(Villa Carlos Paz) – Florencia Santillán, es miembro de la Asociación EmpodeAr y desde hace unos años trabaja para que las personas con discapacidad puedan acceder a diferentes lugares, inclusive ella, que no puede ingresar al Concejo de Representantes, ya que el edificio no cuenta con las medidas necesarias. En este marco y cansada de los reclamos sin respuesta, denunció ante el INADI al municipio por discriminación.

“Llevo 4 años dando batalla en diferentes ámbitos para que el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz tome las medidas de accesibilidad arquitectónica necesarias para que las personas con discapacidad o movilidad reducida, podamos subir al recinto y a los despachos; en estos 4 años, jamás he obtenido la más mínima respuesta concreta y efectiva por parte del municipio”, expresó Florencia Santillán, quien agregó: “No puedo acceder al Concejo por no poder caminar, lo que significa que este municipio me discrimina por usar silla de ruedas”.

Aclaró que a la denuncia “la tuve que realizar por correo postal dado que la Delegación del INADI está en Córdoba capital y Villa Carlos Paz no cuenta con unidades de transporte interurbano adaptadas y/o accesibles para sillas de ruedas, lo que es una muestra más del desastre que es esta ciudad en materia de inclusión y garantía de derechos para las personas con Discapacidad”.

Por último, agradeció a “Carina y lxs integrantes de la delegación del INADI Córdoba por el interés y predisposición que me han manifestado, al mismo tiempo que hago extensivo el agradecimiento a cada una de las personas que se han comunicado conmigo y han colaborado con la difusión de esta denuncia. Lamento profundamente que Daniel Gómez Gesteira y las y los concejales y funcionarios de Carlos Paz Unidos sigan haciendo la vista la gorda ante un hecho tan despreciable”.